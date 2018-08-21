AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerde hedeflerinin öncelikle 'gönül belediyeciliği' olduğunu söyledi. Özhaseki, ''Bu yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi artık bütün hizmetleri yapabiliriz ama bu arada 'İnsanların gönlünü de yapacağız, onların da memnuniyetini alacağız' diyerek gönül belediyeciliği seferberliği başlattık'' dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımıcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Amaçlarının 'gönül belediyeciliği' yapmak olduğunu belirten Özhaseki, şunları söyledi:

''Biz kendi teşkilatımızın ve diğer partilerin durumunu takip ederek kendi içinde bunu zaten sürekli olarak raporlayıp sonra da neler yapabileceğimizi hedef koyarak yapan bir partiyiz. Son kongredeki yenileşmeden sonra yeni bir dinamizmle, aşkla ve şevkle yerel seçimlere hazırlanacağız. Biz biliyoruz ki yerel seçimlerin Türkiye'de çok değişik evreleri vardır. Bir dönem özellikle benim de içinde bulunduğum 1994 yılına gelene kadar bu ülkede çok ideolojik belediyecilik anlayışı vardı. Sonrasında hizmet belediyeciliği başladı. Marka şehirler arka arkasına geldi. Bu yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi artık bütün hizmetleri yapabiliriz ama bu arada 'İnsanların gönlünü de yapacağız, onların da memnuniyetini alacağız' diyerek gönül belediyeciliği seferberliği başlattık. Birçok arkadaşımız bunu, aslında gönül belediyeciliğini yapıyor. Bazen iş yoğunluğundan bunu ihmal eden arkadaşlarımız da vardı. Onlar da buna artık son derece riayet edecekler."