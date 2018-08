AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!

"SEÇİMLE GELEN BELEDİYE BAŞKANLARI SUÇ İŞLEYEMEZ"



Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birçok belediye başkanının teröre karışmaları yüzünden görevden alınıp, yerlerine kayyum atandığına da dikkati çeken Özhaseki, seçimle gelen kişilerin suç işleme özgürlüğünün bulunmadığını belirtti. Özhaseki, şöyle dedi:

''Bir taraftan kendi içimizde biz özeleştiri kültürünü geliştirip bazı belediye başkanlarını yenileyerek göreve devam ederken, bir taraftan da bölücülerle beraber olan, her türlü belediye imkanlarını dağa göndermeye gayret eden, amacı, aklı, fikri PKK'ya hizmet olan adamları da görevden aldık. En üzüldüğümüz de bu tavır karşısında bizim ana muhalefetin sözcülerinin 'Efendim seçimle işbaşına gelen adamlar gönderilir mi?' gibi birtakım bahanelerini duyuyoruz. Peki, 'Seçimle işbaşına gelen adamlar gönderilir mi?' derken ben şunu sormayacak mıyım; Seçimle göreve gelen adamın her işi yapma, her suçu işleme özgürlüğü var mı? Öyle bir şey yok. Biz çok ciddi, büyük bir mücadele veriyoruz. Son birkaç yıl içinde Türkiye bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Şimdi bize ekonomik olarak yapılan saldırıların arkasında bayrağa, ezana saldırı var. Bunları çok net söylüyoruz. Bunlar Türkiye'nin egemenliğine yapılmış saldırılardır. Eğer bir belediye başkanı veya görevde olan başka birisi PKK, FETÖ gibi terör örgütüne destek veriyorsa gerek mali olarak, gerek fikri olarak yanında yer alıyorsa elbette ki onlara karşı da yapılır. Terör bir insanlık suçudur. Böyle bir suç işleniyorsa bizim ona karşı yaptırımlarımız hiç değişmeyecek."

DHA