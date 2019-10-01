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AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, kabine değişikliği iddialarına ilişkin, "Kabinenin değişmesi gerekmiyor, Sayın Cumhurbaşkanı şartlara duruma göre bunu yapabilir" dedi. Sistem tartışmalarına da değinen Bostancı, "Sistemlerin oturması biraz zaman alır. Sisteme ilişkin problem yok, uygulamaya yönelik var" ifadelerini kullandı.

AK Partili Naci Bostancı'dan kabine ve sistem mesajı

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ve Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtladı.

YENİ YARGI PAKETİ

Meclis'e sunulan Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bostancı, "Muhalefetten farklı bir şey beklemek, 'mükemmel olmuş' demez hiçbir yerdeki muhalefet partileri. Teorik olarak eleştirilerini yapacaklardır. Türkiye'deki siyasete ilişkin temel farklılıklar var. Anlaşmamız mümkün değil, anlaşabilsek farklı partiler olmayız. Ortak normlar var, bunlar anlaşabileceğimiz hususlardır. Yargı paketine ilişkin görüştük. Komisyon aşamasında daha resmi formatta görüşülecek. Önemli olan bu yargı paketi marifetiyle Türkiye'nin bazı konularında ilerleme sağlanacağı kanaatindeyiz. Uzun tutukluluk, temyiz yolunun açılması gibi konular herkesin onaylayacağı yaklaşımlardır" dedi.

İNFAZ DÜZENLEMESİ

Bostancı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim kanaatin, suç ve cezaya ilişkin farklı beklentilerin oluştuğu ortamda dikkatli bir çalışma yapmanın, makul bir şekilde yapmak gerektiği aklın gereğidir. Bir taslağımız olacak, daha önce MHP'nin teklifi vardı ona da bakıyoruz. Adalet Bakanlığı'nın infazı yükselten bir uygulaması var. Soğukkanlı bir akılla mutabakat sağlarız" dedi.

AF GELECEK Mİ?

AK Partili Bostancı, af tartışması konusunda, "KHK'lılar diye bir grup yok. Farklı nitelikli insanlar var. Bunları ayırmak için OHAL Komisyonu'nu kurduk. Bunlar kolay işler değil. Terörle mücadele ediyorsun... Topluma nüfuz etmiş o yüzden devlet aklıyla bu işleri sürdürmek lazım" diye konuştu.

YÖNETİM SİSTEMİ VE KABİNE REVİZYONU

Kabine değişikliğine ilişkin olarak Naci Bostancı şunları söyledi:

"Kabinenin değişmesi gerekmiyor, Sayın Cumhurbaşkanı şartlara duruma göre bunu yapabilir. Bilmiyorum, benimle ilgili bir husus değil. Müzakeresine dahil olduğum bir iş değil. Sayın Cumhurbaşkanı bir takım değerlendirmeler yapmıştır. Tasarrufta bulunabilir. Ama ne nasıl olur hakikaten topyekun bir değerlendirme mi olur bilmiyorum."

Yeni sisteme ilişkin değerlendirmeler hakkında bilgi veren Bostancı, "Sistemlerin oturması biraz zaman alır. Sisteme ilişkin problem yok, uygulamaya yönelik var. Kamuoyunda bir beklenti oluştu. Fuat Bey bir açıklama yapacaktır. Benim kanaatim uygulamaya ilişkin tespit edilen ve geçmişte de olan, pratikte düzeltmeler gerekebilir. O istikamette paylaşımlar yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 50+1 TEKLİFİ

Yüzde 50+1 oranının düşürülmesi yönünde başlayan tartışmaya değinen Bostancı, "Bizim gündemimizde böyle bir çalışma söz konusu değil. Faruk Bey kendisi öyle bir değerlendirmede bulunmuş. Mesele çoğunluk olmaktan önce bir fikir teşekkül eder, sonra sayısal çoğunluğa bakılır. Sayın Faruk Çelik'in kendi kanaati" dedi.

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