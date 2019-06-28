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AK Partili Öçal: “Kahramanmaraş LGS’de ilk 15’te yer alıyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2019 14:27 | Son Güncelleme

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş’ın bu yıl yüzde 20’lik dilimde yer alan öğrenci sayısına göre LGS’de ilk 15 il arasında yer aldığını söyledi.AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş’ın Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarını değerlendirdi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş’ın bu yıl yüzde 20’lik dilimde yer alan öğrenci sayısına göre LGS’de ilk 15 il arasında yer aldığını söyledi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş’ın Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarını değerlendirdi. Öçal, LGS sonuçlarına göre yüzde 20’lik dilime giren ilin 15’inci sıraya yükseldiğini söyleyerek, “Kahramanmaraş, bu yıl yüzde 20’lik dilimde yer alan öğrenci sayısına göre Türkiye’de ilk 15’te yer alıyor. Birilerinin iddia ettiği gibi Kahramanmaraşımız 64’üncü sıraya düşmemiş, 15’inci sıraya yükselerek büyük bir başarı elde etmiştir. Kahramanmaraş’ta sınavla öğrenci alan 27 lisede 2 bin 460 kontenjan bulunuyor. Bu 2019 LGS başarı sıralamasında yüzde 14’e tekabül ediyor. Kahramanmaraşlı 15 öğrenci, LGS’de Türkiye birincisi olarak bizi gururlandırıyor. 202 öğrenci ise yüzde 5’lik dilime girerek, ayrı bir başarı hikayesi yazdı” ifadelerini kullandı.
Öçal, AK Parti iktidarı döneminde milletin her daim yanında olduklarını ifade ederek, “Kahramanmaraş’a son 16 yılda 1,5 milyar liranın üzerinde eğitim yardımı yaptık. Şehrimizde okullara yaklaşık 14 bin bilgisayar gönderdik, bin sınıfa ADSL bağlantısı sağladık, yaklaşık 400 bilişim sınıfı kurduk. Amacımız, bütün eksiklerimizi tamamlayarak daha iyiye ulaşıp eğitimde ilk 3 sıraya girmektir" açıklamasında bulundu.

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