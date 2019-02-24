AK Parti'li Özhaseki: Kafamız ne Pensilvanya'da, ne de Kandil'de

CUMHUR İttifakı'nın AK Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ortada bir bütçe var, buna asla yan gözle baktırmayız. O bütçeyi canımız gibi, malımız gibi koruduk ve söylediğimiz bütün hizmetleri yaptık. Kafamız ne Pensilvanya'da ne de Kandil'de" dedi.

'PROJESİNİ AÇIKLAYINCA 'EYVAH' DEDİM'

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Yenimahalle Belediye Başkanı Adayı Veysel Tiryaki'nin Ankara Ticaret Odası (ATO) Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlediği proje tanıtım toplantısına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, adaylığı belli olduktan sonra projelerini açıkladığını söyledi. CHP adayına da televizyon aracılığıyla haber gönderip projesini anlatmasını istediğini belirten Özhaseki, şunları söyledi:

"Projesi olmadan insanların önüne çıkılır mı? Anadolu'daki bizim için kıymetli küçücük de olsa illerin başına gelenler, ilçelerde aday olanlar, beldelere bile aday olanlar kitap bastırıyorlar, diyorlar ki, 'Benim şu projelerim var, size şunu yapacağım.' Sen Ankara'da adaysın daha bir cümle bile söylemedin. 'Bu nasıl iştir' diye sıkıştırdığımızda, beni de hayretler içerisinde bırakan özellikle belki de çok hüzünlenmeme sebep olan bir cümle geldi. 'Olmaz olur mu projem, söyledim ama bizim Cumhur İttifakı'nın adayı dinlememiş.' Neymiş? Su parasını düşürecekmiş. 'Eyvah' dedim. Türkiye'de yerel yönetimlerle ilgili bu konuda iki satır kitap okuyan herkes bilir ki, su, ekmek ve otobüs fiyatları hiçbir zaman proje değildir, tarifedir."

'KAFAMIZ NE PENSİLVANYA'DA, NE DE KANDİL'DE'

Özhaseki, 1994 yılında İstanbul'da sıkıntılar yaşandığını belirterek, AK Parti ile hizmet belediyeciliğini başlattıklarını sööyledi. Özhaseki, "'Kimseyi ayırmayacağız' dedik. Kimsenin, 'dinine, imanına, mezhebine, bakmayacağız' dedik. 'Biz hizmet üreteceğiz, mazerette üretmeyeceğiz' dedik. Ve bir bütçe var ortada, buna asla yan gözle baktırmayız. O bütçeyi canımız gibi, malımız gibi koruduk ve söylediğimiz bütün hizmetleri yaptık. Şimdi Ankara'nın 25 ilçesindeki 3 arkadaşımız MHP'den, 22'si AK Parti'den. Birbirimizden farkımız var mı? Yok. Neden yok? Biz yerli insanlarız, milli insanlarız. Kafamız ne Pensilvanya'da ne de Kandil'de. Helal oylarımızı çaldırmamak hepimizin görevi. Gece gündüz demeyeceğiz, tatil dinlemeden çalışacağız" dedi.

