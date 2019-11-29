AK Parti'li Özkan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Lagodinsky ile görüştü

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Avrupa Birliği, Avrupa coğrafyasında bölgesel ve küresel barışı hayata geçirmek, ekonomik istikrarı, siyasi istikrarı, hukuk istikrarını sağlamak istiyorsa Türkiye tam da anahtar ülkedir." dedi.

Özkan, Meclis'te, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ile bir araya geldi.

Cahit Özkan, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Lagodinsky'e, Avrupa Birliği'nin tüm kurucu değerlerinin Anadolu'da olduğunu anlattıklarını aktaran Özkan, "Tarih boyunca tüm medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu medeniyetinin, bugün Avrupa medeniyetiyle beraber tüm insanlığa barış, adalet, huzur getireceğini ifade ettik." diye konuştu.

Ancak Türkiye karşıtı tavır içerisinde olan, Türkiye karşıtlığını bir siyasi gıdaya dönüştüren kişilerle bu işin olamayacağını anlattıklarını kaydeden Özkan, şunları söyledi:

"Türkiye'yi suçlayacaksın, Türkiye aleyhtarı propaganda yapacaksın, sonra da 'müzakere yapalım' diyeceksin; bunun olamayacağını söyledik. Suriyeli sığınmacılar konusunda duyarsız kalındığını da dile getirdik.