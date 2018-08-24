HABER

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde dün 10'uncusu düzenlenen 'Red Bull Formulaz' tahta araba yarışlarında, Dünya Supersport Şampiyonu ünlü motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun hafif yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Formulaz tahta araba yarışları sırasında yarı finalde yarışan Dünya Supersport Şampiyonu ünlü mokotosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, kaza geçirdi.

kenan-sofuoglu-tahta-arabayla-boyle-kaza-yapmis_6148_dhaphoto4

Tahta arabayla dik rampada hızla indiği sırada kontrolünü kaybeden Sofuoğlu, saman balyalarına çarptı, tahta direksiyon sert bir şekilde çenesine isabete etti. Yere düşen Sofuoğlu, çenesi ve parmaklarından yaralandı.

1212

Buna rağmen yarışa devam eden Sofuoğlu'na bitiş noktasına ulaştığında sağlık görevlileri müdahale etti. Yarışlara devam edemeyen Sofuoğlu, kendi aracıyla Rize Devlet Hastanesi'nde gitti. Pansuman yapılan Sofuoğlu, taburcu edildi. Kenan Sofuoğlu'nun kazası kameralara yansıdı.

1213

DHA

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kenan Sofuoğlu, tahta arabayla böyle kaza yapmışKenan Sofuoğlu, tahta arabayla böyle kaza yapmış
Kurban pazarları ve kesim yerlerinde temizlik başladıKurban pazarları ve kesim yerlerinde temizlik başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rize Ardeşen Formulaz ak parti sakarya Kenan Sofuoğlu

En Çok Okunan Haberler

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

G.Saray'da transfer son anda yattı!

G.Saray'da transfer son anda yattı!

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.