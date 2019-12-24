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AK Parti'li Turan: "Akif'in hatırası hep yaşayacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

"Mehmet Akif Ersoy, yüzyıllar geçse de 'Korkma' diye başlayan o anlamlı mısraların hep sahibi olacak" - "Akif'e olan vefa borcunu hatırlamak için bir hafta değil bir yıl da yetmez ancak Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası farkındalık oluşturmak için kıymetli"

SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hatırasının hep yaşayacağını belirterek "Akif, yüzyıllar geçse de 'Korkma' diye başlayan o anlamlı mısraların hep sahibi olacak." dedi.

Turan, AA muhabirine, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy'un, Türkiye'nin en kıymetli değerlerinden olduğunu söyleyen Turan, tarihin kırılma noktalarında edipler, şairler ve yazarlar, her zaman toplumu motive eden, mücadeleye ruh katan ve yol gösteren kişiler olduğunu hatırlatarak, "Akif de böyle, Çanakkale Şehitleri'ne şiiri başta olmak üzere ortaya koyduğu eserleri adeta büyük bir ruhla aktarırken nasıl bir hatıra bıraktığına tüm milletimiz şahit. Hele ki İstiklal Marşı ile ilgili hatırası bambaşka." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un hatırasının hep yaşayacağını vurgulayan Turan, "Akif'e karşı bir vefa borcumuz var. Akif'in ayağının değdiği neresi varsa orayı kıymetli hale getirmek, oranın restorasyonunu yapmak hepimizin görevi." ifadesini kullandı.

Ersoy'un, Başkanlık Arşivi, Sicil-i Ahval Defteri kayıtlarındaki bilgilere göre Bayramiç'te doğduğu, babası Tahir Efendi'nin ise 1873-1877 yılları arasında Bayramiç Karşıyaka Camisinde imam hatiplik yaptığının bilindiğini hatırlatan Turan, Ersoy'un doğduğu evi, babasının görev yaptığı camiyi bulduklarını ve restore ettirdiklerini dile getirdi.

Bunun, milletin vefa borcunu ödemesi için ufak bir adım olduğunu belirten Turan, "Akif, yüzyıllar geçse de 'Korkma' diye başlayan o anlamlı mısraların hep sahibi olacak. Akif, İstiklal Marşı'nın ödülle yazılması talebini reddetmesi hatırasıyla hep yaşayacak. Akif'in, gençlere olan örnek kişiliği hep yaşayacak." dedi.

"Akif'e olan vefa borcunu hatırlamak için bir hafta değil, bir yılın dahi yetmeyeceğini" vurgulayan Turan, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'nın bu farkındalığı oluşturmak için kıymetli olduğunu söyledi.

- "Akif bilincine farklı bir ivme katacak"

Akif'in hayatının, özellikle çocukluk yıllarının anlatıldığı bir belgesele öncülük ettiklerini aktaran Turan, şöyle konuştu:

"Çanakkale'deki çocukluk yılları, İstanbul ve Mısır'daki hatıraları. Hepsiyle tarihi belgelerde film tadında güzel bir belgesel ortaya çıktı. Bunun lansmanını yaptık. Yakın zamanda Akif'in bu filmi TRT başta olmak üzere birçok kanalda gösterilecek. Hem Türk Hava Yollarında hem TRT hem de diğer kanallarda Akif'in bu belgeselinin yer alması, Akif bilincine farklı bir ivme katacak. Umarım Akif'in tüm hatıralarını içeren bir sinemanın yer aldığı süreci de yaşarız."

Ersoy'un, milletin, var olma mücadelesini anlatan, gönüllerde müstesna bir yere sahip olan kıymetli bir isim olduğunu dile getiren Turan, Ersoy'un, milletin ve Çanakkalelilerin gönlündeki en müstesna yerde yaşamaya devam edeceğini kaydetti.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Bayramiç Çanakkale istiklal marşı Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası

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