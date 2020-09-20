AK Partili Turan: Kılıçdaroğlu, 'Atatürk demem' diyen Kaftancıoğlu'nu duymadı bile

"BU NASIL ATATÜRK'ÜN PARTİSİDİR"

"Sen Atatürk düşmanısın diyorlar. Nerede konuştuk böyle bir şey, nerede gördünüz öyle bir şey. Şimdiye kadar bizden, Sayın Erdoğan’dan, Atatürk’ün emanet ettiği bu ülkeye bir tek yanlış gördünüz mü? Mavi Vatan mı bilirdik? Amerika’nın karşısında, Avrupa’nın karşısında dik durmayı mı bilirdik? Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu meydanlarda, Çanakkale’de savaşırken bu ülkede egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun diye savaşmadı mı? Atatürk’ten sonraki yıllarda fabrikaları kapatan, içe kapanan, ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ü bize yanlış anlatarak, hiçbir yere baktırmayan, 30 milyar ihracatı olan ülke bu ülke değil miydi? Ama hep beraber çalışarak ayağa kalkıp tüm ülkeyi milletimizle birlikte ihya ettik. Yetmez, Amerika’nın karşısında, İsrail’in karşısında bu milletin hakları nasıl savunulur, tüm dünyaya göstermedik mi? Yine aynı şekilde Yunanistan, Fransa gibi ülkelere karşı haklarımızı savunmak için gaz ve petrol arama gemilerimize al bayrağımızı çekerek, Doğu Akdeniz’e, Karadeniz’e ve Ege’ye gururla göndermedik mi? Atatürkçülük heykel yapmakla olmaz; iş yaparak olur, üreterek olur. Bu ülkeyi büyüterek olur. Daha düne kadar bize Atatürk ile ilgili ithamda bulunanların İstanbul İl Başkanı geçen hafta ‘Ben Atatürk demeyeceğim, sadece Mustafa Kemal derim’ dedi. Sözüm ona Atatürkçü CHP’lilerden bir tek söz çıktı mı peki? Tersten soruyorum AK Parti İl Başkanı, çıkıp da ‘Ben Mustafa Kemal derim, Atatürk demem’ deseydi ne olurdu? Kıyamet kopardı, kavga çıkardı, tartışmalar olurdu. Ama CHP İl Başkanı, 'Ben Atatürk demem' deyince birkaç milletvekili hariç kimse ağzını açmadı. Kılıçdaroğlu duymadı bile. O birkaç tane kızan vekile de Bayramiç Meydanı'ndan günaydın diyorum, günaydın. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partiyle şu ankinin sadece isim benzerliği var. Esası, ruhu; bambaşka. Atatürk demişti, dememişti bıraktım bir tarafa. O il başkanı sözde Ermeni soykırımı var dedi mi, demedi mi? Bu bir ihanet değil midir? O il başkanı PKK’nın kurucularından Fransa’da öldürülen Sakine Cansız’ı andı mı, anmadı mı? Bu nasıl Atatürk’ün partisidir ki, teröristi anan, sözde soykırım için var diyen, Atatürk diyemeyen birisini il başkanı yapacak; ama utanmadan bize Bayramiç’te, 'Bunlar Atatürkçü değil' diyecekler. Artık bu seçmen uyanmak durumunda. Anlatacağız, göstereceğiz. Kimin ne yanlış yaptığını göstereceğiz, söyleyeceğiz."

Yapılan kongrelerde, Bayramiç ilçesinde Sadettin Arslan, Ayvacık ilçesinde ise Nazmi Tok AK Parti İlçe Başkanı seçildiler.

