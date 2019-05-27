AK Parti'li Ünal'dan yeni askerlik sistemi değerlendirmesi

AK Parti İstanbul Milletvekili ve emekli general Şirin Ünal, "Diyelim ki seferberlik ilan edildi, ben dahil herkes askere gideriz. Netice itibarıyla Türkiye'nin harbe hazır tuttuğu yüz binlerce askeri var. Burada bir sıkıntı olacağını sanmıyorum." dedi.

Ünal, bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülecek Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde kışlalarda ilk 6 ayını tamamlayan 130 bin askerin terhis olacağı, bunun da güvenlik zaafiyeti oluşturacağı" yönündeki eleştiriler hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Ünal, bu konuda kendisine de bizzat eleştirilerin iletildiğini söyledi.

Bir adım atılırken bazı risklerin alınması gerektiğini belirten Ünal, şöyle konuştu:

"Diyelim ki seferberlik ilan edildi, ben dahil herkes askere gideriz. Netice itibarıyla Türkiye'nin harbe hazır tuttuğu yüz binlerce askeri var. Burada bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Allah o durumlara düşürmesin. Seferberlik ilan edildiğinde ihtiyacımız kadar olanı geri silahaltına alırız, onda bir sıkıntı olmaz."