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AK Parti'li Usta: Suriyelilerin eylem planları yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2019 18:13 | Son Güncelleme

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İstanbul Valiliği'nin 20 Ağustos'a kadar süre tanımasının ardından Suriyelilerin eylem yapma kararı aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyip, "Bu gündeme getirilmeye çalışılan ve işi provoke etmeye çalışan bazı gruplar tarafından yapılıyor.

AK Parti'li Usta: Suriyelilerin eylem planları yok

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İstanbul Valiliği'nin 20 Ağustos'a kadar süre tanımasının ardından Suriyelilerin eylem yapma kararı aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyip, "Bu gündeme getirilmeye çalışılan ve işi provoke etmeye çalışan bazı gruplar tarafından yapılıyor. Suriyelilerin böyle bir eylem planları yok. Böyle bir hareketlilikleri de yok. Çünkü bunu gerektirecek bir durum yok ortada" dedi.
AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Edirne'nin Keşan ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililer katıldı.
'TÜRKİYE, ÜMİT OLAN BİR ÜLKE'
Güzel bir Türkiye ve güzel bir dünya için uğraştıklarını belirten Usta, "Çünkü Türkiye bugün ev sahipliği yaptığı misafirleriyle beraber tüm dünya mazlumlarının umudu olmuş bir ülke. Bütün dünyanın Avrupa'nın, Amerika'nın sırtını döndüğü, savaşlardan kaçan insanların, mağdur olan insanların, ihtiyaç sahibi olan insanların ve işkence altında, savaş altında yaşayarak, gözünü çevirerek Türkiye'ye bakan ve ümit olan bir ülkeyiz. Bizde bu mağdur olanlara layık olamaya çalışıyor. Onların ümidi olmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Onlarında hakkını, hukukunu korumak zorunda olduğumuzun farkındayız. Çünkü bu dünyada savaşlara ve işkencelere karşı mağduriyetleri yaşayan bütün coğrafyalarda, sesini insani ve vicdani olarak yükselten tek bir lider var, o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onun dışındakilerin hepsinin, işin insani boyutundan daha çok, işin ticari boyutuna, işin sömürgecilik boyutuna baktıklarının farkındayız" dedi.
'YUNANİSTAN'IN YAPTIĞI HUKUK DIŞI'
Yunanistan'da güvenlik güçlerince yakalandıktan sonra kötü muameleye maruz kalarak, Türkiye'ye geri gönderilen kaçak göçmenlerle ilgili konuşan Leyla Şahin Usta, "Ülkesinde savaş tehlikesi bulunan bir kişiyi siz sınır dışı edemezsiniz. Siz orada bu insana barınma hakkını vermek zorundasınız. Ama suça karışmış, suçu tespit edilmişse onun sınır dışı edilmesi mümkündür. Ama Yunanistan'ın yaptığı işlem tamamen farklı. Hiçbir elemeye tabi tutmadan sadece gelenlerin hepsini geri gönderiyor. Yunanistan'ın yaptığı aslında hukuk dışı, hukuka aykırı bir şey. Tamamen hukuka aykırı davranıyorlar. Görüşmeler devam ediyor. Bu konuda geçen hafta toplantılar yapıldı. Yunanistan tarafına da gidildi. İyi sonuçlar çıkmak zorunda. Yoksa aksi takdirde denizde ölen, sınırda ölen insanlar olacak. Biz bunları görmek istemiyoruz. Bunlar Avrupa'ya, insanlığa yakışan fotoğraflar değil. Herkesin el birliği içerisinde bu sorunu çözmesi lazım. En acil çözüm ise Suriye'deki savaşın bitirilmesi. Güvenli bölgeler çok önemli. Bizim oluşturduğumuz güvenli bölgeler sayesinde 330 bin Suriyeli oraya dönmüş durumda. Daha fazla insanın oraya dönmesini hedefliyoruz. Onların arzusu ve isteği de ülkelerine dönmek" diye konuştu.
'KİMSEYİ ZORLA GÖNDERİYORUZ DİYE BİR ŞEY YOK'
Leyla Şahin Usta, İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmesinin ardından İstanbul'da yaşayan Suriyelilerin protesto eylemi yapacağı iddiası üzerine şunları söyledi:
"Bu gündeme getirilmeye çalışılan ve işi provoke etmeye çalışan bazı gruplar tarafından yapılıyor. Suriyelilerin böyle bir eylem planları yok. Böyle bir hareketlilikleri de yok. Çünkü bunu gerektirecek bir durum yok ortada. Biz şunu yapıyoruz, eğer kaydı İstanbul dışında başka bir ildeyse, gitmesi için süre veriliyor kendisine. Kimseyi zorla gönderiyoruz diye bir şey yok. Türkiye'de, Türkçe haber yapan yabancı bir haber kanalında gördüm. Suriyeli bir gencin zorla alınıp, götürüldüğünü ve hatta İdlip'e gönderildiği şeklinde haber yapmışlar. Olayı araştırdık. Genç İstanbul'da, hiç bir yere gönderilmemiş. Kimlik kontrolü yapılmış, İstanbul'da olduğu için de bırakılmış. Ama haber tamamen yalan ve yanlış haber. İki toplum arasında huzursuzluk yaratmak için bir çaba var. Bizim bu oyunlara gelmemiz lazım."
Usta, daha sonra AK Parti'den seçilen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

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AK Parti'li Usta: Suriyelilerin eylem planları yokAK Parti'li Usta: Suriyelilerin eylem planları yokAK Parti'li Usta: Suriyelilerin eylem planları yokAK Parti'li Usta: Suriyelilerin eylem planları yok

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