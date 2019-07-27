AK Parti'li Usta: Suriyelilerin eylem planları yok

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İstanbul Valiliği'nin 20 Ağustos'a kadar süre tanımasının ardından Suriyelilerin eylem yapma kararı aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyip, "Bu gündeme getirilmeye çalışılan ve işi provoke etmeye çalışan bazı gruplar tarafından yapılıyor. Suriyelilerin böyle bir eylem planları yok. Böyle bir hareketlilikleri de yok. Çünkü bunu gerektirecek bir durum yok ortada" dedi.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Edirne'nin Keşan ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililer katıldı.

'TÜRKİYE, ÜMİT OLAN BİR ÜLKE'

Güzel bir Türkiye ve güzel bir dünya için uğraştıklarını belirten Usta, "Çünkü Türkiye bugün ev sahipliği yaptığı misafirleriyle beraber tüm dünya mazlumlarının umudu olmuş bir ülke. Bütün dünyanın Avrupa'nın, Amerika'nın sırtını döndüğü, savaşlardan kaçan insanların, mağdur olan insanların, ihtiyaç sahibi olan insanların ve işkence altında, savaş altında yaşayarak, gözünü çevirerek Türkiye'ye bakan ve ümit olan bir ülkeyiz. Bizde bu mağdur olanlara layık olamaya çalışıyor. Onların ümidi olmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Onlarında hakkını, hukukunu korumak zorunda olduğumuzun farkındayız. Çünkü bu dünyada savaşlara ve işkencelere karşı mağduriyetleri yaşayan bütün coğrafyalarda, sesini insani ve vicdani olarak yükselten tek bir lider var, o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onun dışındakilerin hepsinin, işin insani boyutundan daha çok, işin ticari boyutuna, işin sömürgecilik boyutuna baktıklarının farkındayız" dedi.