AK Partili Yücel Yılmaz sözleri tepki çekti! 'İş adamlarına sesleniyorum' dedi o güne kadar mühlet verdi: Bize destek sözü vermeyenlerle hesaplaşacağız

31 Mart'a son 5 gün kaldı. Yerel yönetimlerdeki yeni yöneteciler pazar akşamı belli olacak. Birçok ilde kıyasıya yarış devam ediyor. Seçimin son günlerine girilirken siyasi arenadaki tansiyon da iyice arttı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Yücel Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada tepki çekti.

'HESAPLAŞMA' SÖZLERİ

Seçim çalışmaları kapsamında katıldığı bir etkinlikte partililere seslenen Yılmaz kendini desteklemeyenler için sert ifadeler kullandı. 31 Mart'ı işaret eden Yılmaz seçimden sonra hesaplaşacağını da açık açık ilan etti.

Yılmaz'ın sözleri şu şekilde;

Kurt kışı atlatır da yediği ayazı unutmaz diyorlar ya; İş adamlarına sesleniyorum... Duyuyorum ki Yücel Yılmaz bu işi çok iyi öğrendi, şehri çok iyi yönetiyor, işçilere çok iyi maaş zammı yaptı, şehirde herkes tarafından seviliyor, önünü kesmezsek şöyle olur böyle olur diyorlar.

CUMAYA KADAR MÜHLET VERDİ

Ben bunları duyuyorum. Cuma gününe kadar tavırlarını değiştirmezlerse sandık pazar günü önümüze gelecek. ondan sonra da 'kurt kışı atlatır yediği ayazı unutmaz derler ya. Bize destek sözü vermeyen, bizle beraber o kadar ilişkimize rağmen arkamızdan iş çevirenlerle bu şehrin bir hesabı olacaktır.





