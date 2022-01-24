AK Parti'den Sedef Kabaş ile CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

81 ilde AK Parti teşkilatları, Sedef Kabaş ile aynı programda bulunan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi önünde toplanan partililer adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Türkiye'nin son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşüne devam ettiğini, bu başarıda en büyük payın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu söyledi.

Özcan, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve milletimizin değerleri karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir." dedi.

Söyleyecek sözü olmayanların ya küfürler savuracağını ya tehdit ve hakarette bulunacağını dile getiren Özcan, "Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça büyük Türkiye'nin liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan hakaretlerin kabul edilemez olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi, tasası olmayan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği makama hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklıselim sahibi hakareti 'ifade özgürlüğü' olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz."

Basın açıklamasının ardından Özcan ve beraberindekiler, Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama", "tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret"ten hazırlanan suç duyurusu dilekçelerini savcılığa iletti.

AK PARTİ İSTANBUL İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, Sedef Kabaş ile aynı programda konuk olan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yapılan açıklamaya AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı ilçe belediye başkanları katıldı. Kabaktepe “Cumhurbaşkanına ahlak, hukuk tanımayan hakaret içeren ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmiştir. Sayın Kabaş'ın ifadelerini kullandığı programda Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu da hiçbir ses çıkarmayarak tabiri caizse en hafif şekilde suç ortaklığı pozisyonuna düşmüşlerdir" dedi.

“BU SÖZÜ BİR DİL SÜRÇMESİ OLARAK GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Osman Nuri Kabaktepe “Hiçbir ifade özgürlüğü savı devletimizin en üst makamı olan devlet başkanımıza hakareti meşru gösteremez. Konuşan Türkiye'nin arkasındayız. İfade özgürlüğünü savunan herkesin arkasındayız. Ancak konuşma özgürlüğünün ahlak ve etik sınırlarını zorlayan, küfre ve hakarete varan çizginin de herkes tarafından bilinmesi korunması ve ortak değer olarak savunulmasını da bir kez daha buradan belirtmek istiyorum. Bir kez daha gördük ki çarpık bir zihnin ölçülemez seviyesizliğinin ürünü olan, kamuoyunca açık olan malum bu sözü bir dil sürçmesi olarak görmek mümkün değildir. Bu kirli ve seviyesiz sözleri söyleyenlere ve bu sözlere sessiz kalanlar bilsinler ki bu artık hukuk ve vicdan meselesidir. Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan bu çirkinliği antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. Şimdi AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş ve ilgililerle alakalı hazırladığımız şikayet dilekçesini savcılığımıza verilmek üzere hareket edeceğimizi bildirmek istiyorum" diye konuştu.

KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ve partililer tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde gazeteci Sedef Kabaş ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 14 Ocak 2022'de katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri ile “Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği öne sürüldü. Kabaş'ın şikayete konu beyanları ile eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı belirtildi.14 Ocak 2022'deki televizyon programına Kabaş ve Özkoç ile katılan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da sarf ettiği sözler ile “Cumhurbaşkanına hakaret", “Tehdit", “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçlarını işlediği ifade edildi. Erdoğdu'nun şikayete konu beyanları ile eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı kaydedildi. Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında da soruşturma başlatılarak kamu davası açılması talep edildi.

DİĞER İLLERDEN DE SUÇ DUYURUSU

İstanbul ve Ankara'nın yanısıra 81 ildeki AK Parti teşkilatlarından da Sedef Kabaş ile aynı programda bulunan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AA

