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AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 22:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen programa telefonla bağlandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz. Bu dava AK Parti'nin 18 yılının çok ötesinde bir davadır. Biz sadece medeniyetimizi ve ecdadımızın kadim Hakk'a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Serdivan ilçesinde düzenlenen etkinliğe bağlandı.

Bağlar Caddesi'ndeki Serdivan İlçe Başkanlığı önünde hazırlanan etkinliğe Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı arayarak bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin kurulduğundan bugüne kadar tüm kademelerde çalışan, bu işe gönül veren hizmet eden katkı sağlayan görev yapan ve partiye oy verenlere şükranlarını sundu.

Her yıl dönümünün önemli olduğunu ancak 18. yıl dönümünün ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu yaş hukukumuzda bireylerin, siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda güçlerini ispat edişlerinin ispatıdır. Geride bıraktığımız 18 yılın ardından partimiz artık gerek yetiştirdiği kadrolarla yeni bir safhaya geçmişti. Bugün yine gençlik kollarının kapısından içeri giren üniversiteli gençlerimiz de bayrak yarışında inşallah aynı görevi devir alacaklardır. Ana kademede, kadın kollarımızda, belde, ilçe ve il teşkilatlarımızda görev alan arkadaşlarımızın pek çoğuyla aynı ya da farklı görevlerde yol yürümeye devam ediyoruz. Sizlere de bu akşam gösterdiğiniz ilgi alaka sebebiyle özellikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan AK Parti'nin organik bir parti olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Gözleri ve gönülleri başka yerlerde olanların AK Parti çatısı altından çıktığında başarısızlığa mahkum olmasının sebebi işte budur. Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz. Bu dava AK Partinin 18 yılının çok ötesinde bir davadır. Biz sadece medeniyetimizi ve ecdadımızın kadim Hakk'a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz."

Erdoğan Rabia işaretini anımsatarak, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışla yola devam edeceklerini belirterek "Onun için de bütün oynanan oyunlara kulağımız kapalı olacak ve yolumuza da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Sizleri en kalbi duygularla selamlarken, ülkemizin ve milletimizin bekası için canını ortaya koymaktan ve daha büyük bedelleri ödemekten de asla çekinmeyeceğiz. Yeter ki bu millet ayakta kalsın, yeter ki bu millet namerde muhtaç olmasın. Yeter ki gözünü ve gönlünü bu ülkeye dikmiş yüzlerce milyon kardeşimizin umudu sönmesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Sakaryalıları selamladı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da ilçe sakinlerinin selamlarını ileterek "18. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun. Yanınızdayız, sonuna kadar emrinizdeyiz Sayın Cumhurbaşkanım." dedi.

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