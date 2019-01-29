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AK Parti'nin Adana ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 18:06 | Son Güncelleme

AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende, yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Cumhur İttifakı kuran AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA) AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende, yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Cumhur İttifakı kuran AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir, Ceyhan Belediye Başkan Adayı Ali Alper Boydak, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Remzi Ergü olarak açıklandı. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı kapsamında Saimbeyli, Karataş, Yumurtalık, Feke ve Karaisalı ilçelerinde MHP'nin adaylarını destekleyeceği bildirildi.

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