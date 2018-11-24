AK Parti'nin belediye başkan adayları

ELAZIĞ (AA) - AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkanı adayı, Şahin Şerifoğulları oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin Elazığ Belediyesi Başkan adayının Şahin Şerifoğulları olduğunu açıkladı.

Şerifoğulları'nın adaylığı il parti teşkilatında sevinçle karşılandı.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye başkan adayının hem partiye hem de Elazığ'a hayırlar getirmesini temenni etti.

Elazığ'da, 20 belediye olduğunu belirten Gürgöze, "Diğer belediye başkan adaylarımız da açıklandıktan sonra tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte canla başla çalışacağız. İnşallah ilimizdeki 20 belediyeyi kazanmak gibi bir hedefimiz var. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın açıkladığı belediye başkan adayı kim olursa olsun tüm AK Parti teşkilatları olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak açıklanan adayı desteklemek bizim görevimiz. Bu görevimizi hakkıyla yerine getirmek için tüm gayretimizi göstereceğiz." diye konuştu.