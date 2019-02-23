AK Parti'nin Kahramanmaraş mitingi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli bölgeye ilişkin, "Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Müftülük Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, Avrupa halklarının, Türkiye'nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesinde ülkelerinde huzur ve güven içinde yaşadığını belirterek, "Ama biz bu fedakarlığı ilanihaye yapacak değiliz." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki Suriyelilerin evlerini ve vatanlarını özlediklerinin, bir an önce ülkelerine dönmek istediklerinin altını çizen Erdoğan, çözümün Türkiye olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegane yerlerin, Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgeler olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrin'dir, Cerablus'tur, İdlib'dir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü. Biz diyoruz ki gelin, İdlib bölgesini tamamen güvenli hale getirelim. Bunun için Rusya ve İran ile görüşmeler yapıyoruz, ciddi mesafe de katettik. Biz diyoruz ki gelin, Münbiç'i Türkiye'nin güvencesinde asli sahiplerine teslim edelim.