AK Parti'nin Sultangazi mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek dertleri var, 'Tayyip Erdoğan gitsin'. Tamam gitsin de milletimize ne teklif ediyorsunuz, kimi öneriyorsunuz? Ülkeyi, kendi partisini bile yönetemeyen Kılıçdaroğlu'na mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi, emirleri Kandil'den alan eş başkanlara mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi ortaya çıkışından girdiği ittifaka kadar her şeyi karışık olanlara mı teslim edeceksiniz?" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sultangazi'de düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, ilçenin 1994 öncesi dönemindeki durumunu hatırlattı. Raylı sistemin o günler için hayal dahi edilemediğini vurgulayan Erdoğan, "Geldi mi raylı sistem buraya? Geldi ama bunun kadr-ü kıymetini Bay Kemal bilmez." ifadelerini kullandı. AK Parti'nin 17 yıllık icraatını özetleyen ve CHP yönetimindeki İstanbul'dan görüntüleri içeren videoyu izleten Recep Tayyip Erdoğan, 1994 öncesi görüntüler için, "Şu rezilliğe bak. Ne diyorum ben? CHP, çöp, çukur, çamur... İşte ispatı." dedi.

İstanbul'un su sorununu çözdüklerini dile getiren Erdoğan, "Nereden nereye? Şimdi bunlar başka bir şeyin peşinde. Bu ülkede Erdoğan ve yönetiminden kim rahatsız? İşte bunlar, terör örgütleri... Hepsinin tepesine bindik. Sınırlarımız boyunca terör koridoru kurmak isteyenler tabii ki rahatsız oldu. Ülkemizi IMF'ye teslim etmenin hazırlığı içindeler. Çünkü artık IMF yok. Kardeşlerim, 23,5 milyar dolar borçla devraldım. Ödedik, ödedik, ödedik Mayıs 2013'te hesabı kapattık. Merkez Bankamızın rezervi 27,5 milyar dolardı. Elhamdülillah 100 milyar dolarları aştık. Buralara geldik. Buraya durup dururken gelmedik." şeklinde konuştu. Bir taraftan yatırım, bir taraftan eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, tarım alanlarında adımları attıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Adeta çağ atlattık. Tabii bundan rahatsız oldular. Fakat bizler Filistin'den Arakan'a, Türkistan'dan Bosna'ya kadar tüm mazlumların, mağdurların yanında yer aldığımız için, zalimler rahatsız oldu. Çünkü bu kardeşiniz, 'dünya 5'ten büyüktür' dediği için rahatsız oldular. Peki karşımızdaki ittifak niye rahatsız oluyor? Çünkü bunların Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması, güçlenmesi diye bir dertleri yok. Tek dertleri var, 'Tayyip Erdoğan gitsin'. Tamam gitsin de milletimize ne teklif ediyorsunuz, kimi öneriyorsunuz? Ülkeyi, kendi partisini bile yönetemeyen Kılıçdaroğlu'na mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi, emirleri Kandil'den alan eş başkanlara mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi ortaya çıkışından girdiği ittifaka kadar her şeyi karışık olanlara mı teslim edeceksiniz? Madem yerine talip değilsiniz Tayyip Erdoğan'ı gönderip de ne yapacaksınız? Aslında yapacakları belli. Türkiye'yi yeniden, bizden önceki istikrarsızlık, kaos, yoksulluk, yolsuzluk, yokluk, çöp, çukur, çamur dönemine geri götürecekler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz."