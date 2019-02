AK Parti'nin Tokat mitingi

"Biz göreve geldiğimizde 2002'de net 184 lira olan asgari ücreti 2 bin 20 liraya biz çıkardık. 392 lira olan en düşük memur maaşını 3 bin 133 liraya biz yükselttik Bay Kemal. Son olarak geçtiğimiz yıl emeklilerimiz için her iki bayramda, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner liralık bayram ikramiyesi getirdik. Bunu da her iki dini bayramda ödüyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız biz göreve geldiğimizde ne maaş alıyorlardı biliyor musunuz? 24 liracık. Bugün ne alıyorlar? 601 lira. 24 lira nire, 601 lira nire. Engellilerimiz 2002'de 24 liracık maaş alırken onlara bugün 720 lira veriyoruz.

"Gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, dili vardır hakkı konuşmaz çünkü kalpleri mühürlü." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kefenimizi giyerek çıktığımız bu hizmet yolculuğunda her türlü saldırıya, her türlü gizli, açık darbe teşebbüsüne, her türlü kirli ittifaka rağmen sizin emanetinizi bir an olsun yere düşürmedik. Siz bize itimat ettiniz, bize güvendiniz ve inandınız. Biz de sizin hizmetkarınız olduk. Sizler için çalıştık. Sizlerden aldığımız güçle Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada söz sahibi yaptık. Bugün Türkiye, milli menfaatlerini korumak için hiç kimseden icazet alma ihtiyacı duymuyorsa sizin desteğiniz sayesindedir.

Bugün Türkiye, Suriye'den Irak'a kadar dünyanın en vahşi terör örgütlerine nefes aldırmıyorsa sizin yanımızda olmanız sayesindedir. Bugün Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de bu teröristleri inlerine soktuk mu? Sizin sayenizde. Bugün Türkiye, kendi silahlarıyla, kendi mühimmatıyla, kendi askeri, polisi, istihbarat birimleriyle her türlü operasyonu gerçekleştirebiliyorsa sizden aldığımız güç sayesinde. Bugün Türkiye kur-faiz-enflasyon şer üçgeni üzerinden yapılan bu ekonomik darbe girişimlerini püskürtebiliyorsa gerisinde sizin desteğiniz ve duanız var.

Bu başarıların hepsi de ortak çabalarımızın, ortak mücadelelerimizin, birlik, beraberlik, dayanışmamızın eseridir."

