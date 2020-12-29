Akademisyen Aylin Sözer, İstanbul Maltepe'deki evinde öldürüldü

Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yakıcı madde bulundu.

Delbe kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı ve üzerlerine yakıcı madde dökmek istedi.

Polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Delbe kapı önüne yığınak yaptı. Ardından ekipler tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtı.

Sözer'in yaşadığı eve gelen polis ekipleri içeride birinin olduğunu fark etti. Ekipler kapıyı çaldı fakat kimse açmadı.

DHA'nın haberine göre Kemal Delbe, Sözer'i önce bıçakladı, ardından da ateşe verdi. Maltepe'de öğle saatlerinde Aylin Sözer'den haber alamayan kardeşleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli Delbe gözaltına alındı.

Delbe'ye linç girişiminde bulunuldu

Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu.

Aylin Sözer'in kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sürüyor.

Yapılan incelemelerde, Kemal Delbe'nin, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'den borç para istediği ve dün akşam saatlerinde Sözer'in evine geldiği öğrenildi.

Apartman sakinlerinden Mevlüt Bingöl, "Bu binada 2 kardeş oturuyor. Yangın çıkan dairede abla yaşıyor. Kardeşi Nilay Hanım ablasından haber alamadığını söyledi. Biz de polisi çağırdık. Polisler kapıyı zorladı. Evden ses çıkmadı. Bir süre sonra içeriden ses gelmeye başladı. İçerideki adam polislerin geldiğini anlayınca yangın çıkardı. Yangın öncesi polisler ikna etmeye çalıştı" diye konuştu.

Evde yapılan olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Aylin Sözer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Çocukların eğitim süreciyle ilgili dersler veriyordu

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde eğitim fakültesi dekan yardımcısı olan Ayla Sözer, Çocuk Resimlerinin Analizi Eğitimi ve Korona Günlerinde Çocuk Olmak gibi çocukların eğitim ve öğretim süreciyle ilgili dersler veriyordu.