Akademisyen Aylin Sözer, İstanbul Maltepe'deki evinde öldürüldü

Akademisyen Aylin Sözer, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinde öldürüldü.
İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Aylin Sözer'i eski sevgilisi olduğu öne sürülen zanlı Kemal Delbe'nin öldürdüğü ifade edildi.
DHA'nın haberine göre Kemal Delbe, Sözer'i önce bıçakladı, ardından da ateşe verdi. Maltepe'de öğle saatlerinde Aylin Sözer'den haber alamayan kardeşleri durumu polis ekiplerine bildirdi.
Sözer'in yaşadığı eve gelen polis ekipleri içeride birinin olduğunu fark etti. Ekipler kapıyı çaldı fakat kimse açmadı.
Polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Delbe kapı önüne yığınak yaptı. Ardından ekipler tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtı.
Dairede yangın çıktığını gören polisler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçeri giren polisler Delbe'yi ve yerde yatan Aylin Sözer'i gördü.
Delbe kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı ve üzerlerine yakıcı madde dökmek istedi.
Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralandı.
Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yakıcı madde bulundu.
Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli Delbe gözaltına alındı.
Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu.
Aylin Sözer'in kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sürüyor.
Yapılan incelemelerde, Kemal Delbe'nin, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'den borç para istediği ve dün akşam saatlerinde Sözer'in evine geldiği öğrenildi.
Apartman sakinlerinden Mevlüt Bingöl, "Bu binada 2 kardeş oturuyor. Yangın çıkan dairede abla yaşıyor. Kardeşi Nilay Hanım ablasından haber alamadığını söyledi. Biz de polisi çağırdık. Polisler kapıyı zorladı. Evden ses çıkmadı. Bir süre sonra içeriden ses gelmeye başladı. İçerideki adam polislerin geldiğini anlayınca yangın çıkardı. Yangın öncesi polisler ikna etmeye çalıştı" diye konuştu.
Evde yapılan olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Aylin Sözer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde eğitim fakültesi dekan yardımcısı olan Ayla Sözer, Çocuk Resimlerinin Analizi Eğitimi ve Korona Günlerinde Çocuk Olmak gibi çocukların eğitim ve öğretim süreciyle ilgili dersler veriyordu.
İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Aylin Sözer, daha önce üniversitelerde eğitim fakültelerinin görevi ve okullarda şiddet gibi konularda medyaya röportajlar vermişti.
Koronavirüs günlerinde okullarda eğitimin nasıl sürdürülmesi gerektiği ve etkili iletişim gibi konularda eğitim veren Sözer, online dersler vererek öğrencileriyle iletişimini de internet üzerinden sürdürüyordu.