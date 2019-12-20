Akademisyenler Çıldır Gölü'nde artan kirliliğe teknik çalışmayla dikkati çekti

GÜNAY NUH - Ardahan Üniversitesi (ARÜ) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Kükrer, Çıldır Gölü'nde son yıllarda artan kirliliğe karşı önlem alınması gerektiğini belirterek, "Çıldır Gölü'nün şu an temel sorunlarından bir tanesi kirlilik. Bu kirlilik evsel veya hayvanlardan kaynaklı. Örneğin çevre köylerde kanalizasyon yok. Bunlar akıntılarla doğrudan göle ulaşıyor." dedi.

Son zamanlarda su kirliliği ve çekilmesi sorunlarıyla gündeme gelen Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nde Ardahan Üniversitesi akademisyenlerince teknik çalışma yapıldı.

Kışın tamamen donduğu için Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızakla gezinti yapılan ve yöre turizminde önemli yeri bulunan gölde artan kirliliğin önlenmesine yönelik araştırma yapan Serkan Kükrer ve ekibi, hazırladıkları teknik raporu bilimsel dergilerde yayınlayarak bölgedeki sorunlara dikkati çekecek.

- "Köylerin kanalizasyonu doğrudan göle ulaşıyor"

Serkan Kükrer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir Çıldır Gölü ve çevresi ile ilgili yaptıkları teknik çalışmada su kirliliğindeki artışı ve su seviyesindeki düşüşü belirlediklerini ifade ederek, şöyle dedi: