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Akademisyenleri taşıyan midibüs devrildi: 1 dekan hayatını kaybetti, 2'si ağır 19 kişi yaralı

25.06.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da, içerisinde dekan ve öğretim görevlilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 dekan hayatını kaybetti, 2’si ağır 19 kişi yaralandı.

Kaza, Gölköy ilçesi, Ulugöl Cihadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran tarihinde, Ordu Üniversitesi’nde düzenlenen, 27’nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak için kente gelen dekan ve öğretim görevlileri, bugün gezi için Ulugöl’e çıktı.

DDD

Gezinin ardından geri dönüş yapan midibüs, virajı alamayarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 25 yolcudan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, dekan, öğretim görevlileri ve ailelerinden oluşan 2’si ağır toplam 19 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ordu
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