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Akar ve Guterres'ten 'tahıl koridoru' açıklaması: Gemiler umut da taşıyorlar

20.08.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tahıl sevkiyatı için kurulan İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Guterres açıklamalarda bulundu. Guterres, "Bu gemilerin yükü sadece tahıl değil, bu gemilere umut yüklenmiştir" dedi.

Akar ve Guterres'ten 'tahıl koridoru' açıklaması: Gemiler umut da taşıyorlar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Akar'ın açıklamaları:

Sahada askeri unsur bulunmamaktadır. Müşterek Merkez, tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve BM ile yakın koordinasyonda yürütmektedir. 51 gemiden 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yaptı, 24 gemi ise limanlara sevkiyatı için girmiştir. Şu ana kadar 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına önemli katkılar sağladığına ve sağlayacağına inanıyoruz. Merkezimiz faaliyetlerini başarıyla yerine getirmiştir. Merkezin bundan sonra da faaliyetlerine başarıyla devam edeceğine inanıyoruz.

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Cumhurbaşkanımızın Lviv'deki görüşmede vurguladığı gibi bizim samimi temennimiz, buradaki çalışmalarla Merkez'in insanı ihtiyaçların karşılanması için azami katkı sağlaması ve kalıcı barışa zemin hazırlamasıdır. Başta Sayın Guterres başta olmak üzere süreci destekleyen Ukrayna ve Rusyalı bakanlara, BM görevlilerine ve Türkiye'nin ilgili bakanlıklarına teşekkür ediyoruz.

Guterres'in açıklamaları:

Tekrar İstanbul'da olmak çok güzel. Sayın Akar'a ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne teşekkür ediyorum. Sizin Karadeniz'de bu inisiyatif için oynadığınız önemli rol için de teşekkür ediyorum. Merkez birçok ticari geminin hareketini kolaylaştırdı. Bu yapı içinde birlikte çalışıyoruz ve desteklemek için çaba sarf ediyoruz. Ortak çalışmanın neleri ortaya çıkarabileceğini görmüş olduk. BM ekibi birçok karmaşık insani operasyonda benzer sonuçlara ulaşmıştır. On binlerce tonluk tahıl şu anda zaten yola çıktı. Bu bağlamda Rus, Ukrayna, Türk ve BM ekipleri, Ukrayna limanlarına ve limanlarından tahılın Karadeniz üzerinden ulaştırılması için çalışmaya devam ediyor.

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Gemiler de diğer taraftan özellikle Afrika kıtasının batısında açlıkla karşı karşıya kalan ülkelerin imdadına koşmuştur. Bu gemilerin yükü sadece tahıl değil, bu gemilere umut yüklenmiştir. İstanbul ve Odesa'da gördüğümüz çözümün çok daha görünür ve somut halidir. Rus gıda ve gübresinin müeyyidelere maruz kalmadan gidebilmesi için de çalışılıyor. 2022'de gübre olmadan yapılacak çalışmalar, 2023'te bize yeteri kadar gıda sağlamaz. Bu gübreye ihtiyacımız var. Bu kritik anlaşmanın dünya için ne anlama geldiğini bir kez daha ortaya koyduk. Katkısı olan herkese teşekkür etmek istiyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar birleşmiş milletler tahıl
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