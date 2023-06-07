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Akaryakıt fiyatları mesai saatlerini etkiledi! 5 yerine 3 gün çalışacaklar… O ülkedeki 2 eyalette dikkat çeken karar

07.06.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya'da, hükümet tarafından sübvansiyonların kaldırılmasının ardından zamlanan akaryakıt fiyatları nedeniyle 2 eyalette, haftalık çalışma günleri 3'e indirildi. Kamu çalışanları için haftalık çalışma günleri 5'ten 3'e düşürülürken yapılan açıklamada kararın yükselen akaryakıt fiyatlarıyla mücadele için alındığı ifade edildi.

Akaryakıt fiyatları mesai saatlerini etkiledi! 5 yerine 3 gün çalışacaklar… O ülkedeki 2 eyalette dikkat çeken karar

Nijerya'da artan akaryakıt fiyatları nedeniyle 2 eyalette haftada 3 gün çalışma kararı alındı! Kwara ve Edo eyaletlerinde ülkede artan akaryakıt fiyatları nedeniyle kamu çalışanları için haftalık çalışma günleri 5'ten 3'e düşürüldü.

Kwara Valiliğinden yapılan açıklamada, bu kararın, artan akaryakıt fiyatlarıyla mücadele etmek için alındığı belirtildi.

PETROL ÜRÜNLERİNE UYGULANAN SÜBVANSİYONU KALDIRACAĞINI AÇIKLAYINCA FİYATLAR YÜKSELMİŞTİ

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, 29 Mayıs'ta, petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,40 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 488-557 nairaya (1,06-1,21 dolar) çıkmıştı.

GREV ASKIYA ALINMIŞTI

Nijerya'da işçi sendikaları, eski akaryakıt fiyatlarına dönülmesi için 7 Haziran'a kadar süre vermiş, aksi takdirde ülke çapında grev başlatacaklarını duyurmuştu. Ancak sendikalar, hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından grevi askıya almıştı.

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NİJERYA'DAKİ YAKIT SÜBVANSİYONU

Nijerya, Afrika'nın ikinci büyük petrol üreticisi olmasına karşın rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

Hükümet, Ekim 2000'de, petrol şirketlerine doğrudan mali destek sağlayarak akaryakıt sübvansiyonunu uygulamaya koymuştu.

Tinubu, söz konusu sübvansiyonun, yoksulları değil sadece zenginleri kayırdığını ve maliyetin giderek arttığını belirterek, sübvansiyonu kaldıracağını açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya Akaryakıt akaryakıt fiyatları

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