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Herkes ABD'li eski istihbarat yetkilisinin iddiasını konuşuyor! Sözleri olay yarattı... "Onların elinde uzaylı araçları var"

07.06.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de eski bir istihbarat yetkilisinin hükümetin elinde "sağlam ve kısmen sağlam" uzaylı araçları olduğunu iddia etmesi gündem yarattı. David Grusch isimli eski istihbarat yetkilisinin olay yaratan iddiasının ardından ABD'ye UFO'larla ilgili kanıtları açıklaması çağrısında bulunuldu.

Herkes ABD'li eski istihbarat yetkilisinin iddiasını konuşuyor! Sözleri olay yarattı... "Onların elinde uzaylı araçları var"

Dünya, ABD'nin elinde sağlma uzaylı araçları olduğunu iddia eden eski bir istihbarat yetkilisini konuşuyor. The Guardian'ın haberine göre; ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir kurumda tanımlanamayan hava olaylarının (UAP) analizini yöneten eski istihbarat yetkilisi David Grusch, ABD'nin insan kökenli olmayan araçlara sahip olduğunu iddia etti.

ABD'Lİ ESKİ İSTİHBARAT YETKİLİSİNDEN OLAY UZAYLI ARAÇLARI İDDİASI!

Haberde David Grusch'ın Debrief'e yaptığı açıklamaya değinildi. Habere göre; Grusch, yaptığı açıklamada, bu araçlarla ilgili bilgilerin Kongre'den yasadışı bir şekilde saklandığını öne sürdü. Ayrıca Grusch, araçlarla ilgili gizli bilgileri Kongre'ye verdiğinde hükümet yetkililerinin misillemesine maruz kaldığını iddia etti.

Grusch, ABD istihbaratında 14 yıllık bir kariyerin ardından Nisan ayında hükümetten ayrıldı.

"YALNIZ DEĞİLİZ"

Haberde, Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi'nde (Nasic) görev yapan ABD istihbarat yetkilisi Jonathan Grey'in ise Debrief'e yaptığı açıklamada "egzotik materyallerin" varlığını doğruladığı ve "Yalnız değiliz." dediği bilgisi yer aldı.

İki yetkilinin ilginç iddialar içeren açıklamaları, son yıllarda uzaylı gemilerine ve potansiyel ziyaretlere olan ilgiyi yeniden canlandıran güvenilir gözlem ve raporların artmasının ardından geldi.

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"ONLARCA YILDIR ELE GEÇİRİYORLAR"

Grusch, daha önce UFO'ları araştıran gizli bir Pentagon programının varlığını ortaya çıkaran Debrief gazetecileri Leslie Kean ve Ralph Blumenthal ile yaptığı röportajda, ABD hükümeti ve savunma yetkililerinin onlarca yıldır insan dışı araçların parçalarını ve bazı durumlarda da tamamını ele geçirdiğini öne sürdü.

"Burada sıradan kökenlerden ya da kimliklerden bahsetmiyoruz. Materyal sağlam ve kısmen sağlam araçlar içeriyor." diyen Grusch, analiz sonucu bu malzemenin "egzotik kökenli" yani, "dünya dışı ya da bilinmeyen insan dışı zeka" kaynaklı olduğunu belirlediğini söyledi.

Grusch, "Bu değerlendirme, araç morfolojilerine ve malzeme bilimi testlerine ve benzersiz atomik düzenlemelere ve radyolojik imzalara sahip olmasına dayanmaktadır.” diye konuştu.

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"AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE SINIRLI DEĞİL"

Nasic'teki açıklanamayan hava olaylarını analiz eden Grey, Grusch'un anlattıklarını doğrulayarak "İnsan dışı zekâ fenomeni gerçek. Yalnız değiliz. Bu tür geri almalar Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı değil. Bu küresel bir fenomen ve yine de küresel bir çözüm elimizden kaçmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

1990'ların başında İngiliz Savunma Bakanlığı (MoD) için UFO'ları araştıran Nick Pope ise Grusch ve Grey'in uzaylı materyallerine ilişkin açıklamalarının "çok önemli" olduğunu söyledi.

Pope, "Bu insanlar bu resmi şikayetleri yaptıklarında, eğer bilerek yanlış bir beyanda bulunmuşlarsa, oldukça ağır bir para cezasına ve/veya hapse çarptırılabileceklerini bilerek yapıyorlar." diye konuştu.

Pope, "İnsanlar 'Ah, insanlar her zaman hikaye uydurur' diyor. Ama bence Kongre'nin önüne çıkmak ve istihbarat topluluğu genel müfettişine gidip bunu yapmak çok farklı. Çünkü doğru olmadığı ortaya çıkarsa bunun sonuçları olacaktır." diye de ekledi.

DAVİD SPERGEL: "GRUSCH'U TANIMIYORUM, İDDİALARI HAKKINDA BİLGİM YOK"

NASA'nın UAP bağımsız çalışma ekibinin başkanı Dr. David Spergel, Guardian'a Grusch'u tanımadığını ve iddiaları hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Savunma Bakanlığı ise yorum talebine yanıt vermedi.

Bir NASA sözcüsü yaptığı açıklamada, "NASA'nın temel önceliklerinden biri, evrenin başka yerlerinde yaşam aramaktır, ancak şu ana kadar NASA, dünya dışı yaşam olduğuna dair inandırıcı bir kanıt bulamadı ve UAP'lerin dünya dışı olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Bununla birlikte NASA, evrende yalnız olup olmadığımız da dahil olmak üzere temel soruları yanıtlamamıza yardımcı olmak için Güneş Sistemi'ni ve ötesini araştırıyor.” dedi.

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uzaylı abd

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