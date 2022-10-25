Akaryakıt istasyonlarına operasyon! Sistemleri devre dışı bırakmışlar

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekipleri akaryakıt kaçakçılığı açısından riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bilgi ve belgeleri toplayan ekipler, operasyon gerçekleştirdi.

Baskınlarda istasyonlarda, pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemlerinin devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan ve aynı zamanda yazar kasalardan satış verilerinin silinmesi sağlayan düzenekler tespit edildi.

SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI BIRAKMIŞLAR

İlk operasyon Eskişehir’de bir akaryakıt istasyonunda gerçekleştirildi. Söz konusu istasyonda otomasyon ve yazar kasaları devre dışı bırakarak kaçak akaryakıt satmaya imkan sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı, ayrıca istasyonda bulunan yazar kasalar ve ara birim ünitelerinin bazılarının mühürsüz olduğu tespit edildi.

BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Diğer operasyon ise Burdur’da düzenlendi. İstasyonda savcılık talimatıyla detaylı arama yapan ekipler, kaçak akaryakıt satışı yapılmasını sağlayan birçok malzeme ele geçirdi. Aramada; otomasyon sistemine paralel çalışan ara birim ünitesi, pompa beyni, prop, paralel çalışan sistemi kontrol eden kumanda, yazar kasa silmede kullanılan programlı bir bilgisayar ile tüp dolumu yapılan dönüştürücüler ele geçirildi.

Kütahya'daki operasyonda ise istasyonda otomasyon sistemini devre dışı bırakarak kaçak akaryakıt satışına olanak sağlayan düzenek tespit edildi. Kaçakçıların yapılan yasa dışı düzeneğe DVR (dijital kayıt cihazı) cihazı görünümü verdiği ortaya çıkarıldı.

Operasyonlar sonucunda farklı yöntemler kullanarak kaçak akaryakıt satışı yapılması ve kamunun yüz binlerce lira zarara uğratılmasının engellendiği belirtildi. (DHA)

