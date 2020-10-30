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Akaryakıt istasyonuna yakın alanda depo yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 01:37 | Son Güncelleme

Hatay’da bir akaryakıt istasyonu yakın alanda bulunan boya deposunda yangın çıktı.

Akaryakıt istasyonuna yakın alanda depo yangını

Hatay’da bir akaryakıt istasyonu yakın alanda bulunan boya deposunda yangın çıktı. Alevlerin tehlike saçtığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesine bağlı Derince Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle bir boya deposunda yangın çıktı. Boya hammaddelerinin tutuştuğu yangında alevler yükselirken, deponun hemen yakınında akaryakıt istasyonunun bulunması yürekleri ağızlara getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına aldı.

Söndürülen yangının ardından çevredekiler derin bir nefes alırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Akaryakıt istasyonuna yakın alanda depo yangını

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