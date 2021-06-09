Akaryakıt istasyonunda faciaya ramak kala! Alevler içindeki araçtan böyle çıktı

Olay, Bartın’ın Kozcağız beldesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aracı ile akaryakıt almak için istasyona giren Muhammet B. aracına binip kontağı çevirdiği anda araç alev topuna döndü.

ALEVLER İÇİNDE KALAN ARAÇTAN ÇIKTI

Alevler içindeki otomobilin kapısını kısa süre içinde açarak araçtan inmeyi başaran M.B. panikle araçtan uzaklaşırken, istasyon çalışanları ise yangın tüpleri ile yanan araca soğukkanlı bir şekilde müdahale ettiler.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yangın istasyon çalışanlarının müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İstasyon çalışanlarının yangına soğukkanlı bir şekilde müdahalede bulunmaları olası bir facianın da önüne geçti.

Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan Muhammet B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. (İHA)



