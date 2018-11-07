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Akaryakıt istasyonunda kanlı infaz! Sırtına bıçağı saplayıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 01:33 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin bıçaklanma anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Akaryakıt istasyonunda kanlı infaz! Sırtına bıçağı saplayıp kaçtı

Olay, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi İsmail Sivri Sokak’ta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Umut Özdemir akaryakıt istasyonunda durduğu sırada, arkasından gelen 21 yaşındaki N.A. henüz belirlenemeyen bir nedenle Özdemir’i sırtından bıçaklayarak kaçtı.

YARALI GENÇ KURTARILAMADI

Olayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları, durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Özdemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüpheli N.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca, ekipler olay yerinde bulunan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucu, N.A. isimli şahsın Umut Özdemir’i bıçakladığı anlar ise saniye saniye görüntülediği ortaya çıktı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Özdemir’i bıçakladıktan sonra hızla olay yerinden kaçan N.A. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan N.A. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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