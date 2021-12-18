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  4. Akaryakıt istasyonunda korkunç anlar! Dolum sırasında pompayı ateşe verdi

Akaryakıt istasyonunda korkunç anlar! Dolum sırasında pompayı ateşe verdi

18.12.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Shenzhen kentinde bir adam, akaryakıt istasyonunda dolum yapıldığı sırada akaryakıt pompasını ateşe verdi. Alev alan araçtan bir kişi can havliyle kendini dışarı atarken, alevlerin kısa sürede söndürülmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Çin'in Shenzhen kentindeki bir akaryakıt istasyonunda korkunç anlar yaşandı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir adamın dolum yapılan araca yaklaşarak akaryakıt pompasını çıkardığı ve ateşe verdiği görüldü. Araç alevler içinde kalırken, söz konusu şahıs koşarak uzaklaştı. Aracın arkasındaki bir adamın sürücü koltuğunun kapısını açmasıyla bir kadın kendini can havliyle dışarı attı.

Görevliler ise kısa sürede alevlere müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, pompayı ateşe veren şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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