Akaryakıt istasyonunda korkunç anlar! Dolum sırasında pompayı ateşe verdi

Çin'in Shenzhen kentindeki bir akaryakıt istasyonunda korkunç anlar yaşandı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir adamın dolum yapılan araca yaklaşarak akaryakıt pompasını çıkardığı ve ateşe verdiği görüldü. Araç alevler içinde kalırken, söz konusu şahıs koşarak uzaklaştı. Aracın arkasındaki bir adamın sürücü koltuğunun kapısını açmasıyla bir kadın kendini can havliyle dışarı attı.

Görevliler ise kısa sürede alevlere müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, pompayı ateşe veren şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)

