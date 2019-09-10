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Akasya Sokak Lezzetleri, yeniden kapılarını açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:19 | Son Güncelleme

Festival, 14-15 Eylül'de Akasya'daki Retro Lunapark'ta gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Akasya, yaz tatilinin ardından şehre dönen İstanbullular için Sokak Lezzetleri Festivali'ni yeniden düzenliyor.

Akkök Holding'den yapılan açıklamaya göre, Akasya Sokak Lezzetleri, yeniden kapılarını açıyor.

Birbirinden lezzetli yemeklerin sunulacağı Akasya Sokak Lezzetleri Festivali, 14-15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait lezzetlerin tecrübe edileceği festivalde, keyifli atölye çalışmaları ve müzik performansları da iki gün boyunca herkesin katılımına açık olacak.

- Festivalin tadı Dünya Basketbol Şampiyonası ile katlanacak

Sokak Lezzetleri Festivali'nin ikinci gününde, Çin'den dünyaya yayılacak olan basketbol heyecanı Akasya'da da nefesleri kesecek.

Dünyanın en büyüğü olmak için sahaya çıkacak basketbol takımları kıyasıya mücadele ederken, final maçının tadı, dönerden kokorece, midye dolmadan lokmaya sokağın tüm lezzetlerinin yer alacağı festival ile damaklarda kalacak.

Festival, 12.00-21.00 saatleri arasında Akasya'daki Retro Lunapark'ta düzenlenecek.

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