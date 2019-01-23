Akbank'tan Türkiye'nin ihracat hamlesine tam destek

İSTANBUL (AA) - Akbank, uzman kadrosu, güçlü finansal yapısı, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Türkiye’nin 2019 ihracat hamlesinde yerini aldı. Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine verdiği destek kapsamında, ekonominin lokomotifi olan ihracatçılar için yeni bir destek paketi sunuyor. Dış ticaretin finansmanı alanındaki bilgi ve tecrübesi, teknolojik altyapısının verdiği olanaklar ve kaliteli hizmet anlayışıyla Akbank, "İhracatçının Gücü Paketi" ile de Türkiye’nin ihracatçı firmalarını uluslararası rekabette desteklemeye devam ediyor. Akbank, 24 Ocak'ta başlayacak yeni projesiyle ihracata destek için bir yıla kadar ihracat taahhütlü TL/döviz kredilerinde özel faiz avantajından Eximbank’a hitaben verilecek teminat mektuplarında avantajlı komisyon oranlarına ve bin ihracatçıya mil puan hediyesine kadar pek çok avantaj sağlayacak. - "İhracatta yakaladığımız ivmeyi sürdürmek için Akbank üzerine düşeni yapıyor" Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türkiye ekonomisini desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar içinde ihracat desteklerinin özel bir yeri bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin uzun dönemli kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi, kişi başı milli gelirimizin arzu edilen seviyelere gelebilmesi için ihracat odaklı büyüme modelimizi güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda da ihracatın artırılması, şirketlerimizin rekabet gücünün geliştirilmesi için önemli adımlar var. 2010 ila 2018 yılları arasında Türkiye’deki toplam ihracat yüzde 47 artarak 168 milyar doların üzerine çıktı. Kazandığımız bu ivmeyi 2019’da artırarak sürdürmek amacıyla Akbank da üzerine düşeni yapıyor." Akbank'ın, yeni ihracat hamlesiyle ihracatçıların her türlü finansman ihtiyacını karşılayacak destek ve avantajlar sunduğunu aktaran Binbaşgil, "Bu uygulamamızla bir yandan mevcut ihracatçılarımızı desteklerken, diğer yandan da yarının potansiyel ihracatçılarına ulaşıp onları cesaretlendirmeye odaklanıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki global ticaret merkezlerimizdeki dış ticaret yöneticilerimizle müşterilerimize ihtiyaç duydukları her an destek veriyoruz. Bu yeni atılımımızla ihracatçılarımıza özel finansman olanaklarından yenilikçi, teknoloji odaklı yeni ürün ve hizmetlere kadar çok geniş bir çerçevede avantajlar sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracatta arzulanan atılımın el birliğiyle gerçekleşeceğini vurgulayan Binbaşgil, şu değerlendirmelerde bulundu: "İhracatta lider bankalardan biriyiz. 70 yıldır ihracatçı firmalarımızın iş ortağı ve finansal danışmanları olarak uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak için aralıksız çalışıyoruz. İhracatçılarımızla uzun yıllara ve güvene dayalı çok güçlü bir ilişkimiz var. 2019 yılında binlerce yeni ihracatçıya ulaşarak Akbank’ın dış ticaret ve dış ticaretin finansmanı alanındaki ürün, bilgi ve tecrübelerini, kaliteli ve sürekli hizmet anlayışı ile birlikte ihracatçılarımıza sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz. Ülkemizin hak ettiği ihracat atılımını hep birlikte başaracağız." - Akbank "İhracatçının Gücü Paketi" Verilen bilgiye göre, "İhracatçının Gücü Paketi" ile Akbank, ihracatçılara avantajlı faiz/komisyon oranları ile nakdi ve gayri nakdi kredileri içeren geniş bir kredi çeşitliliği sunacak. Dış ticaret müşterilerine; özel paket tarifeleri, döviz alım ve satım işlemlerinde rekabetçi kur fiyatlaması, ihracatçılara nakliyat sigortalarında ve çek tahsilatlarında özel fiyatlama, 444 23 23 dış ticaret destek hattından danışmanlık hizmeti gibi birçok avantaj sağlanacak.