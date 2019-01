Akbank'tan Türkiye'nin ihracat hamlesine tam destek

"Ülkemizin uzun dönemli kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi, kişi başı milli gelirimizin arzu edilen seviyelere gelebilmesi için ihracat odaklı büyüme modelimizi güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda da ihracatın artırılması, şirketlerimizin rekabet gücünün geliştirilmesi için önemli adımlar var. 2010 ila 2018 yılları arasında Türkiye’deki toplam ihracat yüzde 47 artarak 168 milyar doların üzerine çıktı. Kazandığımız bu ivmeyi 2019’da artırarak sürdürmek amacıyla Akbank da üzerine düşeni yapıyor."

Akbank'ın, yeni ihracat hamlesiyle ihracatçıların her türlü finansman ihtiyacını karşılayacak destek ve avantajlar sunduğunu aktaran Binbaşgil, "Bu uygulamamızla bir yandan mevcut ihracatçılarımızı desteklerken, diğer yandan da yarının potansiyel ihracatçılarına ulaşıp onları cesaretlendirmeye odaklanıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki global ticaret merkezlerimizdeki dış ticaret yöneticilerimizle müşterilerimize ihtiyaç duydukları her an destek veriyoruz. Bu yeni atılımımızla ihracatçılarımıza özel finansman olanaklarından yenilikçi, teknoloji odaklı yeni ürün ve hizmetlere kadar çok geniş bir çerçevede avantajlar sunuyoruz." ifadelerini kullandı.