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Akçakale Gümrük Kapısı'nda otomobilin motor bölümü ve bagajına gizlenmiş 4 kuzu bulundu

21.01.2021 20:43 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'nda otomobilin motor kısmı ve bagajında oluşturulan özel bölmede 4 kuzu bulundu.

Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen otomobil, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.

İncelemede aracın ön ve arka kısmında yoğunluk tespit eden gümrük muhafaza ekipleri detaylı arama yaptı.

Bu sırada otomobilin motor bölümünden gelen sesler üzerine aracın farları söküldü.

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Ekipler, ağızları bantlanmış iki kuzuyu bulundukları bölmeden çıkardı.

Otomobilin bagajında da inceleme gerçekleştiren ekipler, LPG ile çalışan aracın benzin yakıt deposunun yerine yapılan özel bölmede ağızları bantlanmış iki kuzu daha buldu.

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Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. (AA)

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