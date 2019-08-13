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Akçakale'ye askeri araç sevkiyatı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 22:25 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.

Akçakale'ye askeri araç sevkiyatı

Hasan KIRMIZITAŞ- Mustafa KANLI- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.
Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin ABD ve Türk askeri yetkililerinin Müşterek Harekat Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaları yürüttüğü Akçakale’ye, gece saatlerinde askeri araç sevkiyatı yapıldı. Gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa yönünden ilçeye gelen zırhlı araçların, Akçakale’nin Suriye sınırında konuşlandırılacağı belirtildi.

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Akçakale'ye askeri araç sevkiyatı

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