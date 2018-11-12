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"Akciğer kanserinin en bilinen sebebi sigara kullanımı"

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.11.2018 14:11 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Akciğer Kanserleri Derneği, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğince, Türkiye'de Akciğer Kanseri Raporu hazırlandı - Akciğer kanserinin başlıca nedenleri arasında tütün ve sigara kullanımı, kilo artışı, alkol tüketimi, ultraviyole ışınlara maruz kalma ve hareketsiz yaşamın yer aldığı belirtilen raporda, akciğer kanserinin yarattığı ekonomik yükün yanı sıra akciğer kanserinde risk faktörleri ve önlenmesi, erken tanı ve tarama programları, tanı ve tedavi süreci, destek tedavi konularıyla ilgili ülkedeki mevcut durum analiz ediliyor ve her bir alan için iyileştirme yapılabilecek noktalar belirlenerek çözüm önerileri sunuluyor - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "Akciğer kanserinin en bilinen sebebi sigara ve tütün kullanımı, bu kanserle mücadele için sigara ve tütünle mücadele etmemiz gerekiyor"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, erkeklerde en sık görünen kanser türünün akciğer kanseri olduğuna işaret ederek "Akciğer kanserinin en bilinen sebebi sigara ve tütün kullanımı, bu kanserle mücadele için sigara ve tütünle mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Akciğer Kanserleri Derneği, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğince akciğer kanserinin Türkiye'deki ekonomik yükünü ortaya koyan ilk kapsamlı araştırma niteliğindeki Türkiye'de Akciğer Kanseri Raporu hazırlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halil Akçiçek Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 1940'lı yıllarda sigara kullanımıyla ilgili bilgi verdi.

Erdöl, "Özellikle askeriyede sigara kullanımı özendiriliyor ve bedava sigara veriliyordu. O günlerin istatistiklerini bugün görüyoruz. 2008'deki kanundan sonra akciğer kanserinde bir azalma olmuştu fakat son yapılan çalışmalarda kadınlarda ve gençlerde sigara kullanımının artmasını baz aldığımızda bu rakamların da artacağını görmekteyiz." diye konuştu.

- "Kanser harcamalarının yüzde 15'i akciğer kanserine gidiyor"

Türkiye'de Akciğer Kanseri Raporu'nda, erkeklerde en sık görülen kanser türü olarak yer alan akciğer kanserinin kadınlarda ise 5'inci sırada olduğu belirtildi.

Ayrıca, Avrupa Birliği genelini kapsayan hastalık yükü çalışmasında akciğer kanseri tüm kanser harcamalarının yüzde 15 ile en fazla maliyet payına sahip kanser tipi olarak ilk sırada listelendi.

Yine dünyada en yaygın kanser tipi olan akciğer kanseri yılda 1 milyon 800 bin yeni olgu ile tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturduğu ifade edilirken Sağlık Bakanlığı Kanser İstatistikleri verisine göre, Türkiye'de yaklaşık 50 bin akciğer kanseri hastası bulunduğu bildirildi.

Akciğer kanserinin toplam maliyetinin yüzde 31'ini doğrudan, yüzde 69'unu ise dolaylı maliyetlerin oluşturduğu belirtilen raporda, ortalama hasta başı doğrudan maliyet 55 bin 316 Türk lirası, ortalama hasta başı dolaylı maliyet 116 bin 560 Türk lirası ve toplam ekonomik yük ise 8 milyar 8 milyon Türk lirası olarak hesaplandı.

- Akciğer kanserinin başlıca nedeni tütün ve sigara kullanımı

Akciğer kanserinin başlıca nedenleri arasında tütün ve sigara kullanımı, kilo artışı, alkol tüketimi, ultraviyole ışınlara maruz kalma ve hareketsiz yaşamın yer aldığı belirtilen raporda, akciğer kanserinin yarattığı ekonomik yükün yanı sıra akciğer kanserinde risk faktörleri ve önlenmesi, erken tanı ve tarama programları, tanı ve tedavi süreci, destek tedavi konularıyla ilgili ülkedeki mevcut durum analiz ediliyor ve her bir alan için iyileştirme yapılabilecek noktalar belirlenerek çözüm önerileri sunuluyor.

Raporda, sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımı akciğer kanserine yol açan en önemli neden olarak aktarılarak 15 yaş üzeri her gün tütün kullanım oranı yüzde 26,5 olarak veriliyor.

Akciğer kanserinin tanı sürecine ilişkin bilgilerinde yer aldığı raporda, hastaların doğru hekime yönlendirilerek tanı almasında aile hekimlerinin rolünün önemli olduğuna dikkati çekiliyor.

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