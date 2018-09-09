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Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ayin (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 17:02 | Son Güncelleme

GEVAŞ'TA 'BARIŞ VE KARDEŞLİK SOFRASI' KURULDU Akdamar Kilisesi'ndeki ayin sonrası Gevaş ilçesinde belediye tarafından 'Barış ve Kardeşlik Sofrası' kuruldu.

Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ayin (3)

GEVAŞ'TA 'BARIŞ VE KARDEŞLİK SOFRASI' KURULDU
Akdamar Kilisesi'ndeki ayin sonrası Gevaş ilçesinde belediye tarafından 'Barış ve Kardeşlik Sofrası' kuruldu. İlçe merkezindeki parkta verilen yemeğe, Van Valisi ve Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri, ayine katılan Ermeni vatandaşlar ile ilçe sakinleri katıldı.
Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, yaptığı konuşmada bundan sonraki yıllarda bu organizasyonun kesintisiz şekilde devam edeceğini söyledi. Türkiye Ermenileri ile Akdamar'da yeniden biraraya gelmenin mutluluk verici olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Türkiye dışından gelen insanlar da kendi dünyalarında dini vecibelerinin gereğini yerine getirdiler. Van halkı olarak da Ermeni asıllı kardeşlerimizle bir araya gelme imkanı bulduk. Ayrıca bu organizasyon büyük ilgi gördü. Turizm konusunda iddialı olan kentimize de büyük katkı sağladı. Bundan sonraki yıllarda bu organizasyon kesintisiz şekilde devam edecek. Van ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde terörle mücadele konusundaki kararlılığımız ise devam ediyor. Şu anda ilimizde, bölgemizde terör olayları ciddi şekilde baskı altına alındı. Terör örgütü mensupları hareket edemez duruma geldi. Her yerde, her bir metrekarede devletimiz tam anlamıyla asayişi sağlamıştır, bundan sonra da her türlü tedbiri alacağız."
ATEŞYAN: ESSELAMU ALEYKÜM
Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan da yemeğe katılanları "Esselamu Aleyküm" diyerek selamladı. Bugün ortaya çıkan tablonun dünyanın hiçbir yerinde görülemeyeceğini belirten Ateşyan, "Kardeşler, sevgi çerçevesinde yan yana gelirler, sahip olduklarını paylaşırlar. Bu ortamda din, dil, mezhep ayrımı olamaz. Müslüman'ı ve Hristiyanıyla insan olan herkes bu masayı paylaşır. Bundan dolayı sadece Türkiye'de bu sofrayı görebilirsiniz. Başka hiçbir yerde göremezsiniz. Türkiye Ermeni Patrikliğini de Fatih Sultan Mehmet bizzat kurmuştur. Tarihte tek Ermenilere bir ferman verildi 'Milleti sadıka' diye. Biz bu toprakların çocuklarıyız. Binlerce yıldır varız ve birlikte yaşıyoruz. Osmanlı döneminde birbirimizin cenazesinde gözyaşı döktük, düğünlerimizde göbek attık. Böyle iki toplum, tarih üstünde yoktur" dedi.
Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan da yemeğe katılanlara teşekkür ederek, ilçede İslam ve Hristiyan dönemine ait nadide tarihi eserler olduğunu söyledi. Hakan, "Türkiye'deki şu anda başkanlığını Aram Ateşyan'ın yürüttüğü Ermeni kilisemiz İstanbul'u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in desteğiyle kurulan bir dini yapıdır. Esasında bizim medeniyetimizin bir ürünüdür" dedi.

FOTOĞRAFLI

Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ayin (3)Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ayin (3)Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ayin (3)Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ayin (3)

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