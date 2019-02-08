AYŞE YILDIZ - Dünyada kadavradan ilk rahim nakli yapılan, Türkiye'nin ilk yüz ve kol nakillerinin gerçekleştirildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, sağlık turizminde de Avrupa, Rusya ve Arap ülkelerinden birçok hastaya umut olmaya hazırlanıyor.

Yüz naklinden çift kol nakline, rahim naklinden böbrek, karaciğer, kalp, kornea nakline kadar dünyada en çeşitli nakillerin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, mevcut hastaların yanı sıra yabancı hastalara da şifa dağıtıyor.

Sağlık turizmiyle ilgili bir şirketle anlaşma yapan hastane, Avrupa, Rusya ve Arap ülkelerinden birçok hastaya umut olmaya hazırlanıyor.

Yaşına dahi girmeyen bebeklerden yaşlılara kadar her türlü hasta grubuna nakil yapılabilen hastanede, hastanın ağrısının az, hastanede yatış süresinin kısaltılması için teknolojiye de önem veriliyor.

Robotlar yardımıyla organ nakillerinin başarılı bir şekilde yapıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, yeni anlaşma kapsamında farklı ülkelerden sağlık turizmi amaçlı getirilen hastalara da umut dağıtılacak.