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Akhisar’da sokak ortasındaki cinayetle ilgili 10 gözaltı

30.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Akhisar ilçesinde geçen Pazar günü sokak ortasında meydana gelen silahlı kavga sonucu 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak, 10 kişi gözaltına alındı.

Akhisar’da sokak ortasındaki cinayetle ilgili 10 gözaltı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde geçen Pazar günü sokak ortasında meydana gelen silahlı kavga sonucu 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda tabanca, pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Geçtiğimiz 28 Mart tarihinde Akhisar Merkez Çarşı’da husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda kurşunlara hedef olan Celal Demir hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olay yerindeki incelemelerini sürdüren polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Akhisar Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla soruşturmayı derinleştiren ekipler, bu sabah saatlerinde 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgisi olan 3 şüphelinin ise cezaevinde olduğu bildirildi. Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “28.03.2021 tarihinde Akhisar’da gerçekleşen kasten öldürme olayında C.D. eks olmuş ve olaya karışan S.Ç. tutuklanmış, ayrıca 29.03.2021 tarihinde cinayet olayının gerçekleştiği işyerine yönelik kurşunlama olayı meydana gelmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla sabah saatlerinde suç örgütüne yönelik bu kapsamda yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 3 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet 9x19 mm çapında tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 4 adet tabanca şarjörü 147 adet 7x65 mm fişek, 24 adet 9x19 mm fişek, 23 adet tüfek kartuşu, daralı ağırlığı 165.74 gr esrar maddesi, daralı ağırlığı 0.72 gram metamfetamin, daralı ağırlığı 43.21 gram kenevir tohumu, 7 adet boyları 5 ile 10 cm arasında kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir” denildi.

Akhisar’da sokak ortasındaki cinayetle ilgili 10 gözaltı

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