HABER

Akıl hastalığı teşhisi konulan kadının DEHB ilaçlarından etkilendiği ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 07:34 | Son Güncelleme

Derisinin altında ve evin her yerinde böcekler olduğunu söyleyen ismi açıklanmayan kadın, kollarını tırmalamaya başlayıp, evin duvarında delikler açmaya başlayınca hastaneye götürüldü. Hasta kadına sanrısal bozukluk adı verilen bir akıl hastalığı teşhisi konuldu. Ardından, talihsiz kadının DEHB'si için aldığı ilacın halüsinasyonlara yol açan korkunç bir yan etkisi olduğu anlaşıldı.

Akıl hastalığı teşhisi konulan kadının DEHB ilaçlarından etkilendiği ortaya çıktı

Derisinin altında ve evin her yerinde böcekler olduğunu söyleyen ismi açıklanmayan kadın, kollarını tırmalamaya başlayıp, evin duvarında delikler açmaya başlayınca hastaneye götürüldü.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; 38 yaşındaki iki çocuk annesi kadının dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)için kullandığı ilaçların yan etkisine maruz kaldığı belirtildi. Böcek şikayetleri üzerine talihsiz kadın önce uyuşturucu açısından test edildi, ardından evi incelendi. Ancak böceğe dair hiçbir şeye rastlanmadı. Hasta kadına sanrısal bozukluk adı verilen bir akıl hastalığı teşhisi konuldu.

Ardından, talihsiz kadının DEHB'si için aldığı ilacın halüsinasyonlara yol açan korkunç bir yan etkisi olduğu anlaşıldı.

BÖCEKLERİN UZUVLARININ CİLTTEN DIŞARI ÇIKTIĞINI GÖRÜYORDU

Uzmanlar, bu zihinsel rahatsızlığın, insanların kendi bedenlerinde ya da yakınlarının bedenlerinde yaşayan parazitlere, solucanlara ya da böceklere sahip olduklarına inanmalarına neden olduğunu söyledi.

Dr. Catriona Howes raporunda şöyle yazdı: “Hasta, cildinin altında böceklerin yürüdüğünü hissediyor ve böceklerin uzuvlarının cildinden çıktığını görüyor. Ayrıca onları cildinde toplayarak, dışarı çekmeye çalıştığını da kabul ediyor. Doktorlar, hastanın cildinde herhangi bir şey bulamadılar. Anormal olan tek şey, kollarındaki çiziklerdi. Uyuşturucu bağlantısı olabileceği düşünülerek test yapıldı, ancak testler de olumsuz sonuç verdi. Bu nedenle sanrısal bozukluk teşhisi konuldu. Ardından iki ay önce başlamış olduğu DEHB ilacı ortaya çıktı. İlacı bıraktıktan sonra semptomları durdu ve yavaş yavaş iyileşti. Altı ay sonra tam bir iyileşme gerçekleşti."

PARTNERDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yokDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yok
NASA'nın dev canavarı sokaklara indi, herkes bakakaldı!NASA'nın dev canavarı sokaklara indi, herkes bakakaldı!
İtalya'da on binlerce kişiden ırkçılık protestosu İtalya'da on binlerce kişiden ırkçılık protestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlık haberleri DEHB akıl hastalığı

En Çok Okunan Haberler

Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e ilginç yasak!

Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e ilginç yasak!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Euro 2024 yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Euro 2024 yorumu

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail'den korkunç saldırı! Sinir sistemleri çöküyor

İsrail'den korkunç saldırı! Sinir sistemleri çöküyor

Bu meslekler bir bir yok oluyor!

Bu meslekler bir bir yok oluyor!

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

İtalya'da on binlerce kişiden ırkçılık protestosu

İtalya'da on binlerce kişiden ırkçılık protestosu

NASA'nın dev canavarı sokaklara indi, herkes bakakaldı!

NASA'nın dev canavarı sokaklara indi, herkes bakakaldı!

İran-Irak sınırı yakınlarında deprem

İran-Irak sınırı yakınlarında deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.