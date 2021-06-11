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  4. Akılalmaz hırsızlık! Çaldığı konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiralamış

Akılalmaz hırsızlık! Çaldığı konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiralamış

11.06.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da yapımı devam eden hidroelektrik santralinde işçilerin kaldığı 3 konteyneri çalan Muhammet Süzen (30), yakalanıp tutuklandı. Süzen'in, konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiraladığı, bunlar için 2 bin 500 lira ödediği ortaya çıktı.

Akılalmaz hırsızlık! Çaldığı konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiralamış

Olay 10 Haziran günü Isparta Eğirdir’e bağlı Aşağı Gökdere köyünde gerçekleşti. Hidroelektrik santrali inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı 3 konteyner çalındı. İnşaat firmasının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptıkları araştırmada, çalınan konteynerleri il merkezindeki Hurdacılar Sitesinde buldu. Konteynerleri Muhammet Süzen’in 16 bin 300 liraya sattığı bilgisine ulaşan jandarma, Eğirdir’de oturan ve başka hırsızlık suçlarından da aranması bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

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TAŞIMAK İÇİN VİNÇ VE TIR KİRALAMIŞ

Muhammet Süzen'in, konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiraladığı, bunlar için de 2 bin 500 lira ödeme yaptığı tespit edildi.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Süzen, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA)

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Isparta
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