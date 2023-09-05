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  4. Akılalmaz iddia! ABD'den Esenyurt'a geldi, hayatını kaybetti

Akılalmaz iddia! ABD'den Esenyurt'a geldi, hayatını kaybetti

05.09.2023 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li Cleoptra Mae Denms, estetik için ABD'den Türkiye'ye geldi. İstanbul Esenyurt'ta bir merkezle anlaşan kadın yağ aldırma ve saç ektirme işleminden sonra bir anda fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Akılalmaz iddia! ABD'den Esenyurt'a geldi, hayatını kaybetti

Amerikalı Cleoprea Mae Denms, 22 Ağustos'ta yağ aldırmak ve saç ektirmek için Türkiye'ye geldi. Denms, 26 Ağustos'ta istediği işlemleri yaptırmak için Esenyurt'taki özel bir kliniğe yattı. 46 yaşındaki Denms'e yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yapıldı. Denms, işlemlerin ardından tedbir amaçlı hastanede müşahade altına alındı. Burada gözlem altında tutulan Denms, işlem yaptırdıktan 2 gün sonra fenalaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Denms, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denms'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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İDDİALARA CEVAP VERMEDİLER

Kadının yağ aldırma ve saç ekim işlemi yaptırdığı kliniğin yetkilileri, iddialara cevap vermezken işlemleri de kendilerinin yapmadığını öne sürdü.

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Kaynak: DHA

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İstanbul abd estetik

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