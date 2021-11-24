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Mersin'de feci kaza! Otomobiliyle çarptığı yayanın bacağını kopardı

24.11.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptı A.A.’nın bacağı koptu. Kazanın ardından kaçan Ö.İ. (30), polis tarafından yakalandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Mersin'de feci kaza! Otomobiliyle çarptığı yayanın bacağını kopardı

Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi'nde, 21 Kasım günü saat 02.30 sıralarında, otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.A.'ya çarptı. Kazada A.A.’nın bacağı koparken, sürücü ise kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla A.A. hastaneye kaldırıldı. A.A.’nın kopan bacağı yerine dikilemedi.

200'E YAKIN ARAÇ TARANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kaza yerinde araca ait olduğu belirlenen dikiz aynası ve kanlı tamponu incelemeye aldı, aracın marka ve modeline ulaştı. Ekipler, kaza tarihi ve saatine orantılı olarak çok yönlü yapılan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden 200 aracı taradı. Yapılan çalışmayla plakası belirlenen aracın sürücüsü Ö.İ., kazadan bir gün sonra yakalanıp gözaltına alındı.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpması sonucu bacağı kopan A.A.'nın metrelerce ileriye fırladığı görüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin
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