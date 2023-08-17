Akılalmaz olay! 84 yaşındaki bir kadın şiddetli karın ağrısıyla hastaneye gitti... Doktorlar gözlerine inanamadı!

Meksika'da gerçekleşen olayda, 84 yaşındaki bir kadın dayanılmaz bir karın ağrısıyla hastaneye gitti.

Hastanede yapılan muayene sonrası doktorlar gözlerine inanamadı. Yaşlı kadının karnında 40 yıllık olduğu düşünülen bir cenine rastlandı.

İncelemeler sonucunda yaşlı kadının karnındaki fetüsün 40 haftalık olduğu öğrenildi.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Doktorlar, 84 yaşındaki kadının karnındaki 40 yıllık fetüsün 40 haftaya kadar dış gebelik yüzünden rahim dışında geliştiği için doğumla sonuçlanmadığını açıkladı.

Fetüsün şu an alınması için yapılacak olan cerrahi müdahalenin kadının yaşı itibarıyla riskli olduğu belirtilirken, tıp dünyasında 'Lithopedion' olarak adlandırılıyor.

'Taş bebek' olarak da bilinen ve çok nadir görülen Lithopedion hastalığı, dış gebelik sırasında anne karnında bebeğin ölmesi ancak vücuttan atılamaması sonucunu doğuruyor.

Anne karnında ölü olarak kalan cenin, anneyi zehirlememesi için vücudun savunma mekanizmaları tarafından kademeli olarak kireçlendirilir.



