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Akılalmaz olay! Kendisine adres soran kişi tarafından vuruldu

25.08.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mehmet Ali S. (44), kendisine adres sorduğunu belirttiği kişi tarafından bacağından vuruldu. Mehmet Ali S., kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, polis eşkalini belirlediği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Akılalmaz olay! Kendisine adres soran kişi tarafından vuruldu

Dehşete düşüren olay, saat 12.00 sıralarında, Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali S., yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, adres sordu. Şüpheli, daha sonra belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti.

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Bacağından yaralanan Mehmet Ali S., yere yığılırken, saldırgan ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

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İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Ali S., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, eşkalini belirlediği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karaman silahlı saldırı
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