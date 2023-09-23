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  4. Akılalmaz olay! Kiraladıkları evi uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

Akılalmaz olay! Kiraladıkları evi uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

23.09.2023 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kiraladıkları evi uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 şüpheli, Özel Harekat destekli operasyonla yakalandı. Evde hassas burunlu köpeklerin arama yaptığı operasyonda, yatak odasındaki bazanın altında poşetlere doldurulmuş yaklaşık 50 kilo eroin ele geçirildi.

Akılalmaz olay! Kiraladıkları evi uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

İl dışından kente uyuşturucu madde getirilip piyasaya sürüleceği bilgisini alan Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Yaklaşık 15 gün süren takip sonucu, şüphelilerin Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki 15 katlı rezidansın 7’nci katında oturduklarını tespit etti. Antalya Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla operasyon gerçekleştiren ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken, evde KEM’e bağlı hassas burunlu iki köpek desteğiyle arama gerçekleştirildi.

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"BAZA ALTINDAN POŞET DOLUSU EROİN MADDE ÇIKTI"

Köpeklerin yatak odasındaki yatağa tepki vermesi üzerine, kaldırılan bazanın altından poşetlere doldurulmuş 50 kiloya yakın eroin maddesi, evin diğer bölmelerinde de uyuşturucu madde üretiminde kullanılan eşyalar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

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