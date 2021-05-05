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  4. Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi

Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi

05.05.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Colorado eyaletinde yetkililer, köpeklerini yürüyüşe çıkaran bir kadının ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini düşünüyor. 39 yaşındaki kadının cesedi Cuma günü Colorado'nun kuzeyinde bulunurken, ayılara yapılan otopsilerde insan kalıntıları tespit edildi.

Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi

ABD'nin Colorado eyaletinde bir kadına yapılan ölümcül saldırı sonrasında üç ayıdan ikisinde insan kalıntıları bulundu.

Adı açıklanmayan 39 yaşındaki talihsiz kadının erkek arkadaşı, 30 Nisan'da eve geldiğinde köpekleri binanın önünde görmüştü. Sevgilisinden haber alamayan endişeli adam onu aramaya çıkmış ve parçalanmış cesediyle karşılaşmıştı.

HAYVANLARA ÖTANAZİ UYGULANDI

Bunun ardından bölgeye gelen yetkililer, olay yerinde ayı tüyü ve dışkısı bulmuştu. Araştırma sonucunda yakınlarda bir dişi Amerikan kara ayısı ve iki yavrusu tespit edilmişti. Kurbanı öldürdüğünden ve ileride başka kişilere saldırmasından şüphelenilen hayvanlara ötanazi uygulanmıştı.

MİDELERİNDE İNSAN KALINTILARI BULUNDU

Yaban Hayatı Servisi, yaptıkları otopside anne ayının ve bir yavrunun midesinde insan kalıntıları buldu.

Uzmanlar hayvanların ilk muayenede sağlıklı göründüğünü bildirirken, mikroskobik incelemelerin ve kuduz testinin iki hafta sürebileceği, ayılara ayrıca DNA testi de yapılacağı bildirildi.

Yetkililer kadının ayı tarafından yenildiğinden emin ancak kadının kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak.


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