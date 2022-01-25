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  4. Akılalmaz sözler! Öğretmen eşinin boğazını kesti mahkemede ''diğer yarımı kaybettim'' dedi

Akılalmaz sözler! Öğretmen eşinin boğazını kesti mahkemede ''diğer yarımı kaybettim'' dedi

25.01.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da öğretmen eşi Mihrican Ekmenci'yi boğazından bıçaklayıp öldüren elektrik mühendisi Oğuz Ekmenci, indirim hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede savunması dinlenen Ekmenci, "Ben eşimi çok seviyordum. Çok üzgünüm, çok pişmanım. Diğer yarımı kaybettim. Ona toz değmesine izin vermezdim. Bir anlık cinnet geçirdim" dedi.

Akılalmaz sözler! Öğretmen eşinin boğazını kesti mahkemede ''diğer yarımı kaybettim'' dedi

Olay, 14 Şubat 2021’de İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik mühendisi Oğuz Ekmenci ile öğretmen eşi Mihrican Ekmenci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oğuz Ekmenci, 2 çocuk annesi eşini boğazından bıçakladı. Olayın ardından ailesinin evine giden Oğuz Ekmenci, durumu anlattı. Ekmenci, ailesinin ısrarı ile polisi aradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mihrican Ekmenci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Oğuz Ekmenci, tutuklandı.

''DİĞER YARIMI KAYBETTİM''

Tutuklu sanık Oğuz Ekmenci hakkında Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Oğuz Ekmenci, hakkındaki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Oğuz Ekmenci, "Ben eşimi çok seviyordum. Çok üzgünüm, çok pişmanım. Diğer yarımı kaybettim. Ona toz değmesine izin vermezdim. Bir anlık cinnet geçirdim" dedi.

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SANIĞA İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, indirim uygulamadığı Oğuz Ekmenci’yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklamada bulunan Mihrican Ekmenci'nin ailesinin avukatlarından Anıl Demir, "Bu karar bizleri caydırıcılık açısından memnun etti. Eşe karşı öldürmeden bu cezayı aldı. Tasarlayarak öldürmeden de ceza almasını bekliyorduk. Bu sebeple istinaf talebinde bulunacağız. Toplumu umutlandırıcı bir karar olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

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'CEZANIN ARTIRILMASINI İSTİYORUZ'

Davayı takip eden diğer avukat Esra Nur Saraçoğulları Özbey de, cinayet suçunun tasarlayarak kasten öldürmek olduğunu savunarak, “Kararda herhangi bir indirim uygulanmadan bu doğrultuda çıktı. Bu bizim için emsal ve güzel bir karar. Çünkü kadın cinayetleri davalarında buradan alınacak her bir karar kadın cinayetlerinin önüne geçecek veya cinayet işleyecek kişileri korkutan kararlar oluyor. Ama tabi ki işin içinde tasarlayarak da öldürme vardı. Ancak tasarlayarak öldürmeden herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Bu nedenle üst mahkemeye başvuruda bulunacağız. Bu kararın bozulmaması ve tasarlayarak cinayette eklenerek cezanın artırılmasını istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
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