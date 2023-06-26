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  4. Akıllara durgunluk veren an! Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Akıllara durgunluk veren an! Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

26.06.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 3 kadın, kaza yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O onlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGSY) kameralarına saniye saniye yansıdı.

2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında 3 kadın savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyir eden otomobil kontrolsüz şekilde şerit değiştirmek isteyince arkadan gelen otomobil çarptı. Meydana gelen kazada otomobillerden birisi yol kenarında bulunan üç kadının üzerlerine doğru savruldu. Üzerlerine gelen otomobili son anda fark eden kadınlar, ani refleksle otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGSY) kameralarına saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nevşehir

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