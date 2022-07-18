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Akıllara durgunluk veren kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı, sahibi bakın kim çıktı

18.07.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir trafik kazası meydana geldi. Kazayı ilginç yapan detay ise otomobil ile çarpışan motosikletin sahibi oldu. İlçede dün çalınan motosiklet, aynı motosikletin sahibinin kullandığı otomobille çarpıştı. Motosikleti çaldığı öne sürülen ve kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Akıllara durgunluk veren kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı, sahibi bakın kim çıktı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında ilginç bir olay ortaya çıktı. Kıbrıs gazisi Süleyman Güneş (69) yönetimindeki otomobil, Ulucami Mahallesi'nde M.Y'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR GÜN ÖNCE EVİNİN ÖNÜNDEN ÇALINAN MOTOSİKLETİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Polis ekiplerinin kazaya karışan plakasız motosiklet üzerinde yaptıkları incelemede, otomobil sürücüsü Güneş'in bir gün önce evinin önünden çalınan motosikleti olduğu tespit edildi.

Süleyman Güneş, gazetecilere, pazara gitmek için otomobiliyle evden çıktığını, 3 Eylül Caddesi'ne döndüğü sırada bir motosikletin kendi aracına çarptığını söyledi.

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"HEMEN TANIYAMADIM ÇÜNKÜ..."

Çarpıştığı motosikletin bir gün önce çalınan motosikleti olduğunun anlaşıldığını belirten Güneş, "Motosikletim bir gün önce gece evin önünden çalınmıştı. Sonra bugün çarpıştığımız motosikletin bana ait olduğunu öğrendim. Motosikletimi hemen tanıyamadım çünkü üzerinde bazı değişiklikler yapmışlar, kılıf geçirmişler ve bazı yerlerini sökmüşler." diye konuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Motosikleti çaldığı öne sürülen M.Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. (AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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