Akıllara durgunluk veren kovalamaca! Sarıyer'de başladı, Eyüpsultan'da bitti: Ortalık savaş alanına döndü

Ayazağa Cendere Caddesi'nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir kuruyemiş firmasına ait kamyoneti kullanan C. O., Kağıthane yönüne giderken peş peşe iki motosiklete çarptı. C. O., bir motosiklet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası durmayarak olay yerinden kaçtı. Cadde üzerinde oluşturulan denetim noktasında görevli bir polis ekibi, plakası bildirilen kamyoneti görerek dur ihtarında bulundu. İhtar üzerine denetim noktasında duran C. O., polisin kamyonete doğru geldiğini görünce tekrar gaza bastı. Kamyonetiyle polis otosuna çarpan sürücü, Kemerburgaz yönüne kaçmaya başladı.

POLİS İLE KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ARASINDA KİLOMETRELER BOYUNCA YAŞANAN KOVALAMACA!

Haber verilmesi üzerine kamyonetin peşine çok sayıda polis ekibi takıldı. Polis ile kamyonet sürücüsü arasında kilometreler boyunca yaşanan kovalamaca Eyüpsultan Kemerburgaz'a kadar sürdü. Kovalamacaya Eski Kemerburgaz Yolu Caddesi'nde katılan bir trafik polisi, kamyonetin önüne geçerek durdurmak için manevra yaptı. Bu sırada polis aracına çarpan kamyonet ardından Hasdal yönüne giden bir otomobile çarptı. Yolda savrulan polis aracı da Kemerburgaz yönüne ilerleyen İETT otobüsüne vurdu.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazaların ardından kamyonet sürücüsü geldiği yöne dönmek için geri manevra yapmak istedi. Bu sırada kamyonun ön lastikleri patlayınca, C. O. ile yanındaki C. Ö. kapıları açarak kaçmaya başladı. Sürücü ile arkadaşı kısa süren kovalamacanın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KAMYONETTE ARAMA

Polisin kamyonet içinde yaptığı aramada, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat bulundu.

(DHA)